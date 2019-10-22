Xiaomi готовит смартфон с "невидимой" селфи-камерой: фото

16 Читати новину українською
Xiaomi готовит смартфон с "невидимой" селфи-камерой
Xiaomi готовит смартфон с "невидимой" селфи-камерой / unsplash

Производители смартфонов по-разному избавляются от рамок в девайсах. Основная проблема дизайнеров – найти удачное размещение селфи-камеры, однако в Xiaomi нашли интересный способ размещения фронтального объектива.

Патент зарегистрировало китайское национальное управление интеллектуальной собственности CNIOA, передает Gizchina.

Читайте также: Смартфон OnePlus 7T проверили на прочность: видео

Особенности разработки. Согласно опубликованной документации, на чертежах есть сразу две селфи-камеры под дисплеем. При этом на передней панели устройства нет никаких вырезов и отверстий.


Xiaomi представит абсолютно безрамочный смартфон

Во внешнем виде смартфона – ни намека на наличие в нем фронтального объектива. Тот становится заметен лишь в тот момент, когда пользователь запускает соответствующую программу.

Вероятность использования в смартфонах. Хотя описанная конструкция только патент, ранее представители Xiaomi давали понять, что активно работают над выпуском смартфона с "невидимым" селфи-модулем.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Закон о верификации: как изменятся субсидии, пенсии и другие выплаты
сегодня
9050
Автор: Ева Шварц
Теги: Xiaomi Новости Техно Разработки Техно Смартфоны
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Google Pixel 4 или iPhone 11 Pro: чья камера снимает лучше
20 октября 18:00 Google Pixel 4 или iPhone 11 Pro: чья камера снимает лучше
Ірина Полицька 415
Украинка, покорившая космос: интервью с астронавткой NASA Гайдемари Стефанишин-Пайпер
19 октября 22:07 Украинка, покорившая космос: интервью с астронавткой NASA Гайдемари Стефанишин-Пайпер
Михайло Года 495
Вас прослушивают: кто и зачем следит за пользователями через смартфоны
17 октября 09:01 Вас прослушивают: кто и зачем следит за пользователями через смартфоны
Анастасія Кушпіт 2990
Google официально представил смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL: характеристики и цена
15 октября 18:30 Google официально представил смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL: характеристики и цена
Ірина Полицька 435
Как выбрать ноутбук для работы: наши советы
14 октября 20:03 Как выбрать ноутбук для работы: наши советы
Олег Тичинський 933
Новости
Больше новостей
Залиште відгук