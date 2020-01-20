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Xiaomi готовится представить гибкую раскладушку: что известно о смартфоне

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Один из концептов раскладушки Xiaomi / Фото из свободных источников

Прототип гибкого смартфона компания Xiaomi впервые показала еще в 2019 году, однако позже представители вендора отметили, что анонсируют новинку только после детального тестирования. Согласно новым утечкам, вскоре на рынке может появиться раскладушка с гибким дисплеем от Xiaomi.

Что известно о новом смартфоне

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В базе данных американского ведомства USPTO появилась заявка Xiaomi с описанием гибкого устройства в форм-факторе раскладушки, сообщает Gizchina.

Согласно опубликованным изображениям, конструкция аппарата предусматривает специальный шарнир, позволяющий сложить устройство пополам без зазора между верхней и нижней частями корпуса, а также магнитные элементы для предотвращения случайного раскрытия.

Особенности новинки

Документ не раскрывает технических характеристик устройства и ограничивается лишь схемой расположения его электронных компонентов.

 

 

Вероятно, смартфон не получит селфи-камеры, роль которой будет выполнять основной модуль при сгибании устройства. Судя по изображениям, гаджет также обойдется без массивного "подбородка", которым обзавелась раскладушка Motorola RAZR (2019).

Дата анонса и цена

Возможная дата анонса и цена гибкой новинки Xiaomi производителем не раскрываются.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Новости Техно Техно Смартфоны Xiaomi Разработки
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