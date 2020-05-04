Xiaomi и Vivo справляются лучше других в условиях пандемии

Из-за пандемии коронавируса начало 2020 году выдалось крайне сложным для всех, в том числе и производителей смартфонов. Аналитики сразу нескольких авторитетных компаний поделились актуальной информацией о состоянии рынка телефонов по итогам первого квартала. Как и ожидалось, результаты оказались неутешительными.

Эксперты исследовательской фирмы Canalys подсчитали, что поставки смартфонов в первом квартале 2020 сократились на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – было отгружено 272,5 миллиона устройств вместо 313,9 миллиона. По оценкам экспертов, это худший результат за последние 7 лет, передает Phone arena.

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Ситуация на рынке смартфонов

Несмотря на падение поставок и продаж, Samsung все еще удерживает лидерскую позицию с 21,9-процентной долей рынка. Из небольшим отрывом и 18% на втором месте располагается Huawei. По сравнению с прошлым годом обе компании отгрузили на 17% меньше устройств. Третье место остается за Apple с долей в 13,6% и годовым падением поставок в 8%.

А вот Xiaomi и Vivo неожиданно удалось укрепить свои позиции в это сложное время, отгрузив на 9% и 3% больше смартфонов, чем годом ранее. Это позволило обеим компаниям укрепить свои позиции и увеличить свои доли рынка.

Данные о поставках вендоров в сравнении

Другие данные

Несколько иные цифры назвали в компании IDC, заявив о падении поставок всех смартфонов по сравнению с прошлым годом на 11,7%. По данным аналитиков фирмы Samsung отгрузила на 18,9% меньше смартфонов, чем в первом квартале 2019-го, а Huawei – на 17,1%. При этом в отношении Apple падение указано лишь на 0,4%.

По прогнозам аналитиков, второй квартал этого года будет еще хуже, чем первый, но потом должно идти постепенное восстановление рынка.

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