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Xiaomi Mi10 с прозрачной задней крышкой показали на фото

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В отличие от двух поколений предшественников, смартфон Xiaomi Mi10 не представили в специальной версии с прозрачной задней крышкой. Через месяц после анонса новинки компания все же показала оригинальную модификацию флагманского гаджета.

Что известно о дизайне смартфона

Важно Xiaomi бесплатно дезинфицирует свои смартфоны и бытовую технику

На фотографиях, опубликованных отделом маркетинга Xiaomi, четко видно полностью

прозрачную тыльную панель устройства, что демонстрирует все его основные компоненты, включая модуль камер, систему охлаждения, аккумулятор и катушку беспроводной зарядки, передает Gizchina.

 

 

Заметим, ранее вендор ограничивался лишь аналогичными вставками в верхней части корпуса.

Дата анонса и цена

Дату релиза лимитированной версии Xiaomi Mi10 и предполагаемую цену новинки не сообщают. Стоит отметить, что первая партия флагманских смартфонов была распродана в рекордно короткое время – за 60 секунд.

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Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Xiaomi Новости Техно Техно Смартфоны
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