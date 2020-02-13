Xiaomi Mi 10 представили официально: характеристики и цена флагманских смартфонов

Компания Xiaomi провела презентацию новой флагманской линейки Mi 10. Как известно, из-за вспышки коронавируса презентацию пришлось проводить в формате онлайн-трансляции.

Характеристики

Xiaomi Mi 10 і Xiaomi Mi 10 Pro отримали AMOLED-дисплей із частотою оновлення 90 Гц та роздільною здатністю 2340×1080 пікселів. Діагональ обох дисплеїв становить 6, 67 дюйма.

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В екран із закругленими краями врізана фронтальна камера у спеціальному отворі у верхньому лівому кутку.

Презентація Xiaomi Mi 10 була закритою через коронавірус

Продуктивність

Як вже було сказано раніше, обидві версії смартфонів першими у світі отримали новий топовий процесор Snapdragon 865. У бенчмарку AnTuTu Xiaomi Mi 10 встановив рекорд, набравши 600 000 балів.

Xiaomi Mi 10 і Xiaomi Mi 10 Pro мають функцію зворотньої зарядки

Що стосується пам’яті, то Xiaomi Mi 10 можна придбати із 8 чи 12 ГБ оперативної пам’яті і накопичувачем на 128 або 256 ГБ. Старшу модель можна буде придбати ще й із накопичувачем на 512 ГБ.

Новинки отримали систему охолодження, якій використовується 9 температурних датчиків, тепловідводна трубка з шістьма шарами графіту і шаром мідної фольги з високою теплопровідністю.

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Камери

Основна камера в обох смартфонах отримала чотири об’єктиви. Однак в обох моделях вони відрізняються.

Камера Xiaomi Mi 10

Головний модуль отримав роздільну здатність у 108 Мп (як у Samsung Galaxy S20).

Ширококутний сенсор на 13 Мп

Макро-об’єктив на 2 Мп

Портретний сенсор на 2 Мп

Камера Xiaomi Mi 10 Pro

Основний модуль на 108 Мп

Ширококутний модуль на 20 Мп

Телефото об’єктив на 12 Мп (2х оптичний зум)

8-мегапіксельний телефото (5х оптичний зум)

Також Mi 10 Pro отримав 10-кратний гібридний зум, 50-кратний цифровий зум і подвійну оптичну стабілізацію зображення.

Як і в нещодавно представленого Samsung Galaxy S20, камера Mi 10 теж може знімати відео в режимі 8K.

Xiaomi Mi 10 і Xiaomi Mi 10 Pro отримали систему охолодження

Автономність

Ємність батареї Mi 10 становить 4780 мАг. При цьому Xiaomi Mi 10 Pro — 4500 мАг.

Xiaomi Mi 10 пропонується з 8 або 12 ГБ оперативної пам’яті і накопичувачем на 128 або 256 ГБ. Старшу модель можна буде придбати ще й із накопичувачем на 512 ГБ.

Ціна

Xiaomi Mi 10 (8 / 128 ГБ): 3 999 юанів (573 долара або 14 тисяч гривень )

Xiaomi Mi 10 (8 / 256 ГБ): 4 299 юанів (615 доларів 15 тисяч гривень);

Xiaomi Mi 10 (12 / 256 ГБ): 4 699 юанів (673 долара 16 500 гривень);

Xiaomi Mi 10 Pro (8 / 256ГБ): 4 999 юанів (716 доларів 17 500);

Xiaomi Mi 10 Pro (12 / 256 ГБ): 5 499 юанів (788 доларів 19 200 гривень);

Xiaomi Mi 10 Pro (12 / 512ГБ): 5 999 юанів (859 доларів 20 100 гривень).

Обидві версії надійдуть у продаж 18 лютого.

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