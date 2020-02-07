Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro установил абсолютный рекорд производительности

Недавно стало известно, что новый флагман Xiaomi Mi 10 Pro первым получит топовый процессор Snapdragon 865. И эта система обеспечивает действительно хорошую производительность. Ведь Mi 10 Pro стал абсолютным лидером во время тестирования AnTuTu.

Предыдущий лидер тестирования AnTuTu – Realme X50 Pro 5G – набирал в этом тестировании 574 985 баллов. Тем самым он и потеснил с первой позиции Xiaomi Mi 10, который в рейтинге набирал 560 217 баллов.

К теме: Xiaomi Mi 10 получил официальную дату выхода

Интересно, что такой высокий показатель – это рекорд для AnTuTu.

Что еще известно о Xiaomi Mi 10 Pro

По слухам, смартфон будет оснащен безрамочным дисплеем, согнутым по краям. Оперативной памяти здесь будет не менее 8 ГБ, а модификация стартует от 128 ГБ флэш-памяти.

Также по слухам смартфон получит 108-мегапиксельную камеру с 50-кратным увеличением. Она сможет записывать видео в режиме 8K/30fps. Также он будет оснащен стереодинамиками и быстрой зарядкой, мощностью 66 Вт.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно