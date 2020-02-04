Xiaomi обошла Samsung: Mi 10 станет первым смартфоном с новейшим процессором Qualcomm

Компания Xiaomi безусловно имеет свои амбиции и любит быть в чем-то первой. В прошлом году Xiaomi первой выпустила 108-мегапиксельный смартфон и первой запустила сверхбыстрое беспроводное зарядное устройство мощностью в 30 Вт. Сейчас же компания подтвердила, что именно ее флагман первым получит новый процессор.

Об этом рассказал соучредитель и президент компании Xiaomi Лин Бин, в социальной сети Weibo. Именно там, во время общения с пользователями, он заявил, что компания первой выпустит смартфон на базе флагманской однокристальной системы Snapdragon 865, отмечает Gizmochina.

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Что известно о Snapdragon 865

Флагманская мобильная система на кристалле компании Qualcomm, которую производитель представил в декабре 2019 года. Процессор построен по 7-ми нанометровом техпроцессе. Отличительной особенностью нового SDM865 являются процессоры, базирующиеся на архитектуре ARM Cortex A77, и поддержка новейшего модема – Snapdragon X55 5G для работы в сетях пятого поколения.

Snapdragon 865 является высокопроизводительной платформой для смартфонов и планшетов высшего ценового сегмента. Новый модем X55 5G позволяет загружать данные на максимальной скорости в 7 Gbps и отгружать их на скорости до 3 Gbps. Другой особенностью чипсета является поддержка оперативной памяти стандарта LPDDR5 с максимальной частотой 2750 МГц.

Snapdragon 865 использует техпроцесс от Samsung EUV и является 64-битовой системой на кристалле. Процессоры в чипсете получили название Qualcomm Kryo 585 CPU.

Когда появятся смартфона со Snapdragon 865

Стоит отметить, что презентация Samsung Galaxy S20 запланирована на 11 февраля. На этой неделе появилось сразу несколько подтверждений того, что Xiaomi Mi 10 покажут 7 февраля, полноценно представят 10 февраля, а выпустят уже 14 февраля, тогда как Samsung Galaxy S20 поступит в продажу только 13 марта. Теперь информация о том, что Xiaomi Mi 10 будет первым смартфоном с новейшей флагманской платформой Qualcomm, подтверждена официально.

Также менеджер новой продукции Xiaomi Ван Тенг Томас подтвердил, что Xiaomi Mi 10 представят уже совсем скоро.

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