Xiaomi Mi 8 Pro официально представили в Лондоне: скоро смартфон появится и в Украине

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Xiaomi Mi 8 Pro: характеристики
Xiaomi Mi 8 Pro: характеристики / Фото из соцсетей

8 ноября в Лондоне состоялась глобальная презентация смартфона Xiaomi Mi 8 Pro. В сентябре новинка была представлена на китайском рынке.

Mi 8 Pro – это улучшенная версия флагмана Xiaomi Mi 8. Снаружи Mi 8 Pro очень напоминает Mi 8. Новинка получила AMOLED - дисплей с диагональю 6,21 дюйма и разрешением 2248х1080 пикселей. Вверху экрана тоже есть вырез.

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Одна из доступных моделей имеет прозрачную заднюю крышку. Однако, на самом ли деле это прозрачная часть, или это наклейка, как и в Mi 8 – пока неизвестно.

Новый смартфон работает на топовом процессоре SoC Snapdragon 845. Сканер отпечатков пальцев встроен в дисплей. Также дисплей покрыт защитным стеклом Gorilla Glass 5.

Основная сдвоенная камера: разрешение модулей 12 и 12 Мп. Фронтальная камера – 20-мегапиксельная. Аппарат работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой MIUI 10.

Интересно, что аппарат получил модуль NFC, чтобы рассчитываться с помощью смартфона. Как известно, Xiaomi не так часто добавляет в свои смартфоны этот модуль, из-за чего компанию часто критикуют пользователи.

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Емкость аккумулятора Mi 8 Pro составляет 3400 мАч с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 4.0 на 18 Вт.

Когда точно новый аппарат появится на украинском рынке – пока неизвестно, но в сообществе Mi Ukraine анонсировали его "скорое появление на рынке Украины".

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Теги: Техно Обзоры Xiaomi Смартфоны
Источник: 24 Канал
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