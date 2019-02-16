Xiaomi Mi 9: подробные характеристики камеры и первые фото на смартфон

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Рендер смартфона Xiaomi Mi 9
Рендер смартфона Xiaomi Mi 9 / Weibo

Компания Xiaomi решила еще до официальной презентации открыть все карты относительно смартфона Xiaomi Mi 9. Теперь в сети появились характеристики тройной камеры новинки.

Основатель и генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь опубликовал в китайской социальной сети Weibo технические характеристики камеры нового Xiaomi Mi 9, а также поделился подборкой фотографий, снятых на смартфон в различных режимах.

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Характеристики. Основная камера Xiaomi Mi 9 будет состоять из трех модулей:

  • 1/2-дюймовый сенсор Sony IMX586 с разрешением 48 Мп, объектив с диафрагмой f / 1.75 и шестью линзами, объединение четырех пикселей в один при недостатке освещения;

     

  • 12-мегапиксельный сенсор с размером пикселя 1,0 мкм, объектив с диафрагмой f / 2.2 и шестью линзами, двукратный оптический зум;

     

  • 16-мегапиксельный сенсор с размером пикселя 1,0 мкм, объектив с диафрагмой f / 2.2 и шестью линзами, угол обзора 117 градусов, алгоритмы минимального искажения изображения, возможность макро-съемки с расстояния 4 сантиметра.

Основная камера будет защищена устойчивым к царапинам сапфировым стеклом с рамкой из нержавеющей стали.

Фронталка с единственным модулем на 20 Мп получит поддержку искусственного интеллекта для улучшения селфи.

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 получит более тонкую нижнюю рамку

Дата анонса и цена. Xiaomi Mi 9 представят в следующую среду, 20 февраля. По словам главы компании, смартфон будет стоить менее 590 долларов (около 16 000 гривен).

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Теги: Техно Смартфоны Цены Xiaomi
Источник: 24 Канал
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