Xiaomi Mi 9: компания прекратила продажи флагманских смартфонов

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Xiaomi Mi 9
Xiaomi Mi 9 / Digital Trends

Компания Xiaomi в течение суток опубликовала сразу два неожиданных объявления. В первом речь идет о прекращении продаж смартфонов Xiaomi Mi 9 SE и Mi 9 Transparent Edition, а в другом – что это касается всей флагманской линейки Mi 9.

Как сообщает 4PDA, новость моментально обросла большим количеством слухов, и производители поспешили прояснить ситуацию, обратившись к поклонникам бренда непосредственно.

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Причина. Представители Xiaomi сообщили, что причина прекращения отгрузок прозаична: количество заказов на популярные новинки просто превысила производственные возможности сборочной линии. В результате в какой-то момент с конвейера сошло меньше устройств, чем было продано – это и стало причиной "складского вакуума".

Реакция руководства. Руководство компании заверило поклонников бренда, что сотрудники производственной линии делают все возможное, чтобы поставить необходимое количество товара.


Xiaomi Mi 9 сняли с продажи

"Мы приносим извинения за неудобства, причиненные пользовательскому опыту наших покупателей. Товаров просто не хватает. Сегодня днем Xiaomi приняла такое решение для накопления складских запасов", – сообщил в открытом обращении глава отдела по связям с общественностью Xiaomi Сюй Джи Цю.

Реакция президента компании. Ранее основатель компании Лэй Цзюнь заявил на своей странице в Weibo:

Если Xiaomi поставит меньше миллиона единиц Mi 9 в первый месяц, я сам пойду на завод, чтобы собирать смартфоны!
– написал глава Xiaomi.

Позже он напомнил о своем обещании, отметившись соответствующим комментарием под рекламным баннером отвертки, произведенной одним из суббрендов Xiaomi.


Лэй Цзюнь заявлял, что сам станет за станок производить смартфоны


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Теги: Техно Смартфоны Новости Техно Xiaomi
Источник: 24 Канал
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