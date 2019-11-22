Xiaomi Mi 9 Lite: интересные факты о недорогом мощном смартфоне

Смартфон Xiaomi Mi 9 Lite – доступная версия флагмана Mi 9 от Xiaomi. Он имеет меньшую цену, мощный процессор, качественный дисплей, тонкий корпус и стильный дизайн. Рассмотрим основные характеристики модели. Локальная версия модели в Китае носит название Mi CC 9.

Разблокировку обеспечивает FaceID или отпечаток пальца, его сканер размещен не сзади, а на экране. Смартфон оснащен модулем NFC.

К теме: Обзор Xiaomi Mi Note 10 – невероятная камера и мощный аккумулятор

Модель работает под управлением Android 9.0 (Pie) и графической оболочки MIUI 10-й версии, которую можно обновить до 11-й.

Xiaomi Mi 9 Lite имеет 4 варианта цвета

Дизайн Xiaomi Mi 9 Lite

Mi 9 Lite имеет закругленные края и безрамочный корпус, где экран занимает практически все доступное место. Модель изготавливается в четырех цветах корпуса: синий, белый, голубой и черный. Корпус выполнен из алюминия и стекла без использования пластика.

Логотип Xiaomi на задней панели – это светодиод, который меняет цвет, когда играет музыка, и выполняет роль уведомлений. Несмотря на размер, смартфоном удобно пользоваться даже одной рукой.

Камера

Смартфон имеет фронтальную селфі-камерой на 32 Мп и мощную основную камеру с тремя модулями на 48, 8 и 2 Мп. Здесь также есть быстрый автофокус и режим макросъемки. Видео записывается в разрешении 4К (3840x2160).

Экран

Качественный AMOLED дисплей с диагональю 6,39 дюймов защищен стеклом Gorilla Glass 5, он имеет разрешение 1080х2340 пикселей.

Мощность Xiaomi Mi 9 Lite

Смартфон работает быстро, для любителей мобильных игр предусмотрено ускорение их работы, благодаря турбо-режиму. Mi 9 Lite оснащен графической подсистемой Adreno 616 и 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 710 (2х2,2 и 6х1,7).

Модель имеет 6 ГБ RAM и 64 или 128 ГБ встроенной памяти. Телефон поддерживает работу двух сим-карт nano SIM. Вторую сим-карту можно заменить на карту памяти SD.

Устройство имеет безрамочный дисплей

Аккумулятор

Mi 9 Lite имеет несъемную литий-полимерную батарею на 4030 мАч, поддерживающую быструю зарядку. Для зарядки используется разъем USB Type-C. До 100% смартфон заряжается примерно за 75 минут.

Читайте также: Смартфон Xiaomi Redmi Note 8T официально анонсировали в Украине: характеристики и цена

Цена

В Украине Xiaomi Mi 9 Lite стоит 7 499 гривень за модель с модификацией 6 +64 ГБ памяти;

за модель с модификацией 6 +64 ГБ памяти; Стоимость модели с 128 ГБ оценена в 8 199 гривен​.

Xiaomi Mi 9 Lite имеет сканер, встроенный в экран

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Xiaomi Mi 9 Lite Дисплей Диагональ: 6,4 дюйма

Тип: AMOLED

Разрешение: (1080x2340)

Диагональ: 6,4 дюйма Тип: AMOLED Разрешение: (1080x2340) Процессор Snapdragon 710



Видеопроцессор Qualcomm Adreno 616

Snapdragon 710 Qualcomm Adreno 616 Память Оперативная: 6 ГБ

Встроенная: 64/128 ГБ

Оперативная: 6 ГБ Встроенная: 64/128 ГБ Камера Основная: 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп

​Фронтальная: 32 Мп

Основная: 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп ​Фронтальная: 32 Мп Аккумулятор 4030 мАг

4030 мАг Операционная система Android 9.0 Pie

Android 9.0 Pie Для игр Турбо-режим

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно