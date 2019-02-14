Xiaomi Mi 9: опубликовали официальные рендеры смартфона

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Xiaomi Mi 9: фото и характеристики
Xiaomi Mi 9: фото и характеристики / Weibo

Генеральный директор компании Xiaomi Лэй Цзюнь опубликовал подборку официальных рендеров смартфона Xiaomi Mi 9. Отметим, анонс новинки назначили на 20 февраля.

Дизайн. В социальной сети Weibo появились первые официальные рендеры флагмана Xiaomi Mi 9. Также сообщается, что устройство будет доступно в различных цветах. Например, версия Sky Blue будет переливаться разными красками в зависимости от угла зрения.

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На задней части корпуса Xiaomi Mi 9 расположена тройная основная камера. Она объединяет 48-мегапиксельный датчик, сенсор на 12 Мп и модуль ToF (Time of Flight) для получения данных о глубине сцены.

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 официально представят 20 февраля

В нижней части корпуса расположен симметричный порт USB Type-C. Питание, по слухам, обеспечит аккумуляторная батарея емкостью 3500 миллиампер часов.

Характеристики. Xiaomi Mi 9 приписывают наличие 6,4-дюймового дисплея AMOLED с встроенным в него сканером отпечатков пальцев.

"Сердцем" Xiaomi Mi 9, если верить имеющейся информации, послужит процессор Qualcomm Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной памяти и флеш-накопителя вместимостью 128 ГБ.

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Теги: Xiaomi Техно Смартфоны
Источник: 24 Канал
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