Xiaomi Mi 9 Pro представили официально: характеристики и цена нового флагмана
24 сентября компания Xiaomi провела презентацию в Пекине, в рамках которой представила несколько мощных новинок – среди них новый флагманский смартфон Mi 9 Pro.
Характеристики. Mi 9 Pro стал первым смартфоном компании, получившим модуль 5G. Он также получил новый топовый процессор Snapdragon 855 Plus, который работает в паре с до 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти.
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Новинка оснащена специальной жидкостной системой охлаждения, что должны оценить фанаты игр.
Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч с поддержкой быстрой 45 Вт зарядки. По заверениям инженеров, зарядное устройство обеспечивает до 50% зарядки за 25 минут, а до 100% за 69 минут.
Xiaomi Mi 9 Pro первый смарфтон компании с 5G
Кстати, смартфон также получил функцию реверсивной зарядки, то есть он может передавать энергию для других устройств, поддерживающих беспроводную зарядку.
Дизайн. Mi 9 Pro получил Super AMOLED-экран с диагональю 6,39 дюймов и разрешением 2280х1080 пикселей. Фронтальную камеру разместили в специальном каплевидном вырезе вверху экрана. Блок основной камеры – в вертикальном модуле в левом углу на тыльной стороне смартфона.
Он поступит в продажу в белом и черном цветовых вариантах.
Камеры. Основная камера получила три модуля: 48 Мп основной датчик с объективом f/1,75, 16 Мп сверхширокоугольный модуль f/2,2 и 12 Мп модуль с телеобъективом f/2,2. Разрешение фронтальной камеры – 20 Мп.
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Xiaomi Mi 9 Pro получил 2 варианта цветов
Цена. Смартфон поступит в продажу в 4 вариантах комбинаций.
- Xiaomi Mi 9 Pro с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти стоит 3 699 юаней (это около 520 долларов или почти 13 тысяч гривен);
- Вариант Xiaomi Mi 9 Pro с 8 + 256 ГБ памяти оценен в 3799 юаней (535 долларов или 13 300 гривен);
- За модификацию Mi 9 Pro с 12 + 256 ГБ надо заплатить 4099 юаней (578 долларов или 14 300 гривен);
- А топовый вариант с Mi 9 Pro с 12 + 512 ГБ оценен в 4299 юаней (605 долларов или свыше 15 тысяч гривен).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- ДисплейДиагональ: 6,39 дюйма
Тип: Super AMOLED
Разрешение: 2280х1080 пикселей
- ПроцессорSnapdragon 855 Plus
Количество ядер: 8
Частота: 2,84 ГГц
- ВидеопроцессорAdreno 640
ПамятьОперативная: 8/12 ГБ
Встроенная: 128/256/512 ГБ
- КамераОсновная: 48 Мп + 16 Мп + 12 Мп
Фронтальная: 20 Мп
- Аккумулятор4 000 мАч
- Операционная системаAndroid 9.0 (Pie) із MIUI 10
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