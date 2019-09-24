Xiaomi Mi 9 Pro представили официально: характеристики и цена нового флагмана

24 сентября компания Xiaomi провела презентацию в Пекине, в рамках которой представила несколько мощных новинок – среди них новый флагманский смартфон Mi 9 Pro.

Характеристики. Mi 9 Pro стал первым смартфоном компании, получившим модуль 5G. Он также получил новый топовый процессор Snapdragon 855 Plus, который работает в паре с до 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти.

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Новинка оснащена специальной жидкостной системой охлаждения, что должны оценить фанаты игр.

Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч с поддержкой быстрой 45 Вт зарядки. По заверениям инженеров, зарядное устройство обеспечивает до 50% зарядки за 25 минут, а до 100% за 69 минут.



Xiaomi Mi 9 Pro первый смарфтон компании с 5G

Кстати, смартфон также получил функцию реверсивной зарядки, то есть он может передавать энергию для других устройств, поддерживающих беспроводную зарядку.

Дизайн. Mi 9 Pro получил Super AMOLED-экран с диагональю 6,39 дюймов и разрешением 2280х1080 пикселей. Фронтальную камеру разместили в специальном каплевидном вырезе вверху экрана. Блок основной камеры – в вертикальном модуле в левом углу на тыльной стороне смартфона.

Он поступит в продажу в белом и черном цветовых вариантах.

Камеры. Основная камера получила три модуля: 48 Мп основной датчик с объективом f/1,75, 16 Мп сверхширокоугольный модуль f/2,2 и 12 Мп модуль с телеобъективом f/2,2. Разрешение фронтальной камеры – 20 Мп.

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Xiaomi Mi 9 Pro получил 2 варианта цветов

Цена. Смартфон поступит в продажу в 4 вариантах комбинаций.

Xiaomi Mi 9 Pro с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти стоит 3 699 юаней (это около 520 долларов или почти 13 тысяч гривен); Вариант Xiaomi Mi 9 Pro с 8 + 256 ГБ памяти оценен в 3799 юаней (535 долларов или 13 300 гривен); За модификацию Mi 9 Pro с 12 + 256 ГБ надо заплатить 4099 юаней (578 долларов или 14 300 гривен); А топовый вариант с Mi 9 Pro с 12 + 512 ГБ оценен в 4299 юаней (605 долларов или свыше 15 тысяч гривен).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Дисплей Диагональ: 6,39 дюйма

Тип: Super AMOLED

Разрешение: 2280х1080 пикселей

Диагональ: 6,39 дюйма Тип: Super AMOLED Разрешение: 2280х1080 пикселей Процессор Snapdragon 855 Plus

Количество ядер: 8

Частота: 2,84 ГГц

Snapdragon 855 Plus Количество ядер: 8 Частота: 2,84 ГГц Видеопроцессор Adreno 640



Память Оперативная: 8/12 ГБ

Встроенная: 128/256/512 ГБ

Оперативная: 8/12 ГБ Встроенная: 128/256/512 ГБ Камера Основная: 48 Мп + 16 Мп + 12 Мп

​Фронтальная: 20 Мп

Основная: 48 Мп + 16 Мп + 12 Мп ​Фронтальная: 20 Мп Аккумулятор 4 000 мАч

4 000 мАч Операционная система Android 9.0 (Pie) із MIUI 10

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