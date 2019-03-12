Смартфон Xiaomi Mi 9: цена и старт продаж в Украине
Новый флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 можно назвать одним из самых ожидаемых в Украине. По предварительным данным, он поступит в продажу в Украине в конце марта.
На сайте официального представителя – интернет-магазина "Алло" – уже появился Xiaomi Mi 9. Теперь он доступен для предварительного заказа.
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Цена Xiaomi Mi 9 в Украине:
- Модель Mi 9 с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти стоит 13 999 гривен;
- Mi 9 из 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти оценена в 14 999 гривен;
Mi 9 поступит в продажу 28 марта
Старт продаж. Новинка будет доступна в четырех цветовых вариантах: черном, синем и пурпурном цветах. Новинка поступит в продажу 28 марта.
Xiaomi Mi 9 доступен в 4 цветах
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Xiaomi Mi 9
- Дисплей
- Диагональ: 6,4 дюйма
Тип: Super AMOLED
Разрешение: 1080 x 2340 пикселей
- ПроцессорSnapdragon 855
- ВидеопроцессорAdreno 640
- ПамятьОперативная: 6/8 ГБ
Встроенная: 64/128 ГБ
- КамераОсновная: 48 Мп + 16 Мп + 12 Мп
Фронтальная: 20 Мп
- Аккумулятор3 300 мАч
- Операционная системаAndroid 9.0 (Pie) + фирменная прошивка MIUI 10
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Источник: 24 Канал
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