Смартфон Xiaomi Mi 9: цена и старт продаж в Украине

Новый флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 можно назвать одним из самых ожидаемых в Украине. По предварительным данным, он поступит в продажу в Украине в конце марта.

На сайте официального представителя – интернет-магазина "Алло" – уже появился Xiaomi Mi 9. Теперь он доступен для предварительного заказа.

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Цена Xiaomi Mi 9 в Украине:

Модель Mi 9 с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти стоит 13 999 гривен; Mi 9 из 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти оценена в 14 999 гривен;



Mi 9 поступит в продажу 28 марта

Старт продаж. Новинка будет доступна в четырех цветовых вариантах: черном, синем и пурпурном цветах. Новинка поступит в продажу 28 марта.



Xiaomi Mi 9 доступен в 4 цветах

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Xiaomi Mi 9 Дисплей

Диагональ: 6,4 дюйма

Тип: Super AMOLED

Разрешение: 1080 x 2340 пикселей

Тип: Super AMOLED Разрешение: 1080 x 2340 пикселей Процессор Snapdragon 855

Snapdragon 855 Видеопроцессор Adreno 640

Adreno 640 Память Оперативная: 6/8 ГБ

Встроенная: 64/128 ГБ

Оперативная: 6/8 ГБ Встроенная: 64/128 ГБ Камера Основная: 48 Мп + 16 Мп + 12 Мп

​Фронтальная: 20 Мп

Основная: 48 Мп + 16 Мп + 12 Мп ​Фронтальная: 20 Мп Аккумулятор 3 300 мАч

3 300 мАч Операционная системаAndroid 9.0 (Pie) + фирменная прошивка MIUI 10

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