Смартфон Xiaomi Mi 9: цена и старт продаж в Украине

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Xiaomi Mi 9 в Украине: цена, характеристики, дата выхода
Xiaomi Mi 9: цена в Украине / soyacincau.com

Новый флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 можно назвать одним из самых ожидаемых в Украине. По предварительным данным, он поступит в продажу в Украине в конце марта.

На сайте официального представителя – интернет-магазина "Алло" – уже появился Xiaomi Mi 9. Теперь он доступен для предварительного заказа.

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Цена Xiaomi Mi 9 в Украине:

  1. Модель Mi 9 с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти стоит 13 999 гривен;
  2. Mi 9 из 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти оценена в 14 999 гривен;

Модель Mi 9
Mi 9 поступит в продажу 28 марта

Старт продаж. Новинка будет доступна в четырех цветовых вариантах: черном, синем и пурпурном цветах. Новинка поступит в продажу 28 марта.

Xiaomi Mi 9
Xiaomi Mi 9 доступен в 4 цветах

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Xiaomi Mi 9

  • Дисплей
  • Диагональ: 6,4 дюйма
    Тип: Super AMOLED
    Разрешение: 1080 x 2340 пикселей
  • ПроцессорSnapdragon 855
  • ВидеопроцессорAdreno 640
  • ПамятьОперативная: 6/8 ГБ
    Встроенная: 64/128 ГБ
  • КамераОсновная: 48 Мп + 16 Мп + 12 Мп
    ​Фронтальная: 20 Мп
  • Аккумулятор3 300 мАч
  • Операционная системаAndroid 9.0 (Pie) + фирменная прошивка MIUI 10

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Теги: Техно Новости Техно Xiaomi Смартфоны
Источник: 24 Канал
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