Смартфон Xiaomi Mi 9T Pro уже в Украине: цена

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Xiaomi Mi 9T Pro – цена в Украине и характеристики Xiaomi Mi 9T Pro
Xiaomi Mi 9T Pro: цена в Украине / akket.com

Продвинутая версия новой флагманской линейки от Xiaomi - Mi Pro 9T – уже появилась на украинском рынке. При этом продажа флагмана стартует 29 августа.

Как сообщили в сообществе Xiaomi в Facebook, предварительно сделать заказ на Mi 9T Pro можно уже сегодня. 20 августа.

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Чем интересен

Xiaomi Mi Pro 9T (на китайском рынке модель получила название Redmi K20 Pro) уже называют "убийцей флагманов" за топовые характеристики и относительно бюджетную цену.

Диагональ AMOLED-дисплея составляет 6,39 дюйма, при этом экран получился практически безрамочным. Ведь фронтальную камеру разместили в выдвижном механизме. Благодаря этому экран занимает 91.9% лицевой стороны устройства.

Работает смартфон на топовом 8-ядерном процессоре Snapdragon 855 с максимальной частотой 2.84 ГГц и графикой Adreno 640. Доступны модификации с 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной памяти.

Основная камера имеет три модуля: основной датчик на 48 Мп (SONY IMX586), 8-мегапиксельный длиннофокусный сенсор и 13 Мп широкоугольный объектив. Разрешение фронтальной камеры - 20 Мп.

Смартфон имеет модуль NFC для бесконтактной оплаты и сканер отпечатков пальцев. Встроенный в экран. Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки QC4.

Кстати, специально для геймеров смартфон получил два игровых режима: Game Turbo 2.0 и MI Turbo.

Смартфон Xiaomi Mi 9T Pro: видео

Цена

  1. Модификация Xiaomi Mi 9T Pro с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти оценена в 12 999 гривен;
  2. Версия флагмана с 6 ГБ + 128 ГБ памяти в Украине стоит 13 999 гривен.

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Теги: Техно Новости Техно Xiaomi Смартфоны
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