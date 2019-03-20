Xiaomi Mi Band 4: характеристики, вероятная дата анонса и цена фитнес-трекера

По сообщениям сетевых источников, в ближайшее время компания Xiaomi представит обновленный фитнес-браслет Mi Band 4. Анонс новинки состоится в июне-июле 2019 года.

Как сообщает MySmartPrice, Xiaomi Mi Band 4 унаследует ключевые характеристики предшественника – фитнес-трекера Mi Band 3.

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Основные характеристики. Ожидается, что новинка сможет похвастаться цветным 1-дюймовым OLED-экраном с поддержкой сенсорного управления, барометрическим альтиметром, а также многочисленными другими особенностями. Одной из таких станет поддержка технологии магнитной зарядки, которая позволит не извлекать основную капсулу всего трекера с ремешка.



Xiaomi Mi Band 4 получит цветной дисплей

Кроме того, Mi Band 4 оснастят акселерометром и датчиком измерения частоты сердечных сокращений, а также получит функцию регистрации электрокардиограммы. Трекер позволит отслеживать количество сделанных шагов, пройденное расстояние, потраченные калории и прочее. Mi Band 4 получит влагозащищенный корпус (водонепроницаемость на глубине до 50 метров).

Дата выхода. Финансовый директор Huami Дэвид Цуй открыто сообщил о том, что спортивный браслет Xiaomi Mi Band 4 сейчас находится в разработке, а выйдет на рынок он совершенно точно в 2019 году, но не в ближайшие несколько месяцев.

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Нельзя не заметить, что именно бренд Huami отвечает за созданием всех фитнес-трекеров Xiaomi, начиная с самого первого поколения, поэтому вполне себе очевидно, что информация о создании новой модели поступила именно от официального и достоверного источника.

Таким образом, скорее всего, Xiaomi Mi Band 4 анонсируют не в марте или апреле, а лишь в июне или даже в июле.

Стоимость. Цена новинки в Китае, скорее всего, не превысит 30 долларов (около 800 гривен). Гаджет будет предлагаться в различных вариантах цветового исполнения.

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