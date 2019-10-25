Фитнес-теркер Xiaomi Mi Band 4 получил новые функции

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Фитнес-трекер Xiaomi Mi Band 4 – характеристики, функции, возможности
Xiaomi Mi Band 4 получил новые функции / akket.com

Фитнес-трекер Xiaomi Mi Band 4 получил очередное обновление, что расширило функционал для фитнес-браслета. Новая версия прошивки имеет номер 1.0.7.04 и уже распространяется среди пользователей гаджета.

Как пишет издание pingvin.pro, одна из новых функций – это новые возможности для поиска фитнес-браслета.

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Ранее, если пользователь выбирал функцию "Найти браслет", он начинал вибрировать и активировал дисплей. Сейчас инженеры добавили еще несколько вариантов поиска, хотя пока не уточнили какие именно.

Еще одна новая функция – на новой вкладке с циферблатами для Xiaomi Mi Band 4 будут отображены все загруженные циферблаты. Это должно помочь пользователю быстрее менять фоновый дизайн.

Xiaomi Mi Band 4

Xiaomi Mi Band 4 получил две новые функции

Как обновить прошивку? Пользователю следует перейти в приложение Mi Fit – он должен быть версии 4.0.11. там должно быть предложено перейти на версию 1.0.7.04. Также проверить наличие обновления можно в программе или в Google Play.

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Теги: Новости Техно Техно Фитнес-трекер Xiaomi Гаджеты
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