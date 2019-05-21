Xiaomi Mi Band 4: в сети появились характеристики фитнес-трекера

По слухам, компания Xiaomi уже совсем скоро должна представить четвертое поколение фитнес-трекера Mi Band. Так что в сеть просачивается все больше информации о будущей новинке.

Как пишет pingvin.pro, новый трекер получит цветной экран. Эту информацию подтверждают и китайские источники.

Что еще известно. Новинка получит поддержку Bluetooth 5.0. также должна возрасти и емкость аккумулятора - до 135 мАч (у Mi Band 3 емкость составляла 110 мАч).

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По слухам, устройство будет доступно в двух версиях. Одна из них будет иметь чип NFC для бесконтактной оплаты, а другая будет без этого модуля. Интересно, что он получит несколько интересных функций. Например, когда пользователь снимает браслет с руки, он блокируется. Для разблокировки нужно будет ввести пин-код.

Также изменения произойдут в воспроизведении музыки. Пользователь сможет видеть название песни, поставить на паузу или воспроизвести, включить следующий/предыдущий трек и тому подобное. А вот функции GPS он не получит.

Цена. Согласно утечкам, версия Mi Band 4 с NFC будет стоить около 72 долларов (1 900 гривен).

Упрощенная версия будет оценена в 29 долларов (760 гривен) или 43 доллара (1 140 гривен). Что повлияет на цену пока неизвестно.

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