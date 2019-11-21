Xiaomi Mi Box S: обзор медиаплеера с Android-TV, торрентами и онлайн-фильмами
В ноябре Xiaomi выпустила первое крупное обновление прошивки для медиаплеера Mi Box S, который работает на Android TV. Какие плюсы и минусы имеет эта модель и что появилось нового?
Один из главных апдейтов для американского рынка – это новое приложение для работы с Amazon Prime Video. Для Украины будут интересными другие обновления, в частности поддержка работы с видео через USB-вход, новый дизайн меню и изменения громкости, а также улучшение скорости и интерфейса.
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Что интересного
Пульт управления Xiaomi Mi Box S работает через Bluetooth, это удобно и позволяет управлять устройством без прямой видимости и на большом расстоянии. Он имеет запрограммированные кнопки для Netflix и Live channels. Перенастраивать эти кнопки нельзя.
Xiaomi Mi Box S имеет запрограммированные кнопки для Netflix и Live channels
Устройство имеет 2 Гб оперативной памяти, чего достаточно для бесперебойной и быстрой работы интерфейса и основных программ. Встроенная память составляет 8 ГБ, из которых 3 занимает система. Расширить внутреннюю память позволяет внешний диск, который можно подключить по USB. Вход имеет версию 2.0, чего бывает недостаточно для фильмов в качестве 4К.
Xiaomi Mi Box S можно подключить к интернету через Wi-Fi, входа для кабеля RJ45 здесь не предусмотрено. Вопрос подключения кабелем решает USB-хаб с сетевым входом, который можно купить отдельно.
На Xiaomi Mi Box S можно легко запустить стриминговий сервис
Устройство позволяет загружать приложения из Google Play Market или вручную из других источников. Это делается простым разрешением в настройках через файловый редактор и облачное хранилище вроде Dropbox или Google Drive. На Mi Box S можно легко запустить стриминговий сервис с фильмами или подпись.
Технические характеристики Xiaomi Mi Box S
- Процессор4-ядерный Cortex-A53 (64bit)
- Операционная системаAndroid 8.1
- ПамятьОперативная: 2 ГБ
Встроенная: 8ГБ
- Поддержка Wi-FiЕсть
Преимущества
Среди преимуществ модели стоит упомянуть:
- Умеренная цена;
- Поддержка видео в 4К;
- Компактные размеры;
- Минималистичный дизайн;
- Надежное подключение к Wi-Fi;
- Bluetooth-пульт;
- USB-выход для внешнего диска или подключения к хабу;
- Голосовое управление с поддержкой украинского языка.
Недостатки
Что бы я отнес к недостаткам медиаплеера:
- Медленная и неудобная виртуальная клавиатура (советую попробовать голосовой поиск);
- Отсутствие поддержки SD-карт;
- Всего один вход USB версии 2.0 (я ждал 3.0);
- Подключение к интернету только через wi-fi (нет входа для сетевого кабеля)
Итак, имеем быстрый и недорогой медиаплеер, который одинаково хорошо работает как с YouTube, так и с торрентами или стриминговимы сервисами.
Цена в Украине
В Украине Xiaomi Mi Box S стоит 1400 – 2300 гривен, в зависимости от ритейлера.
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