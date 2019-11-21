Xiaomi Mi Box S: обзор медиаплеера с Android-TV, торрентами и онлайн-фильмами

В ноябре Xiaomi выпустила первое крупное обновление прошивки для медиаплеера Mi Box S, который работает на Android TV. Какие плюсы и минусы имеет эта модель и что появилось нового?

Один из главных апдейтов для американского рынка – это новое приложение для работы с Amazon Prime Video. Для Украины будут интересными другие обновления, в частности поддержка работы с видео через USB-вход, новый дизайн меню и изменения громкости, а также улучшение скорости и интерфейса.

К теме: Xiaomi Mi TV 5: детали о новом телевизоре

Что интересного

Пульт управления Xiaomi Mi Box S работает через Bluetooth, это удобно и позволяет управлять устройством без прямой видимости и на большом расстоянии. Он имеет запрограммированные кнопки для Netflix и Live channels. Перенастраивать эти кнопки нельзя.



Xiaomi Mi Box S имеет запрограммированные кнопки для Netflix и Live channels

Устройство имеет 2 Гб оперативной памяти, чего достаточно для бесперебойной и быстрой работы интерфейса и основных программ. Встроенная память составляет 8 ГБ, из которых 3 занимает система. Расширить внутреннюю память позволяет внешний диск, который можно подключить по USB. Вход имеет версию 2.0, чего бывает недостаточно для фильмов в качестве 4К.

Xiaomi Mi Box S можно подключить к интернету через Wi-Fi, входа для кабеля RJ45 здесь не предусмотрено. Вопрос подключения кабелем решает USB-хаб с сетевым входом, который можно купить отдельно.



На Xiaomi Mi Box S можно легко запустить стриминговий сервис

Устройство позволяет загружать приложения из Google Play Market или вручную из других источников. Это делается простым разрешением в настройках через файловый редактор и облачное хранилище вроде Dropbox или Google Drive. На Mi Box S можно легко запустить стриминговий сервис с фильмами или подпись.

Технические характеристики Xiaomi Mi Box S

Процессор 4-ядерный Cortex-A53 (64bit)

4-ядерный Cortex-A53 (64bit) Операционная система Android 8.1

Android 8.1 Память Оперативная: 2 ГБ

Встроенная: 8ГБ

Оперативная: 2 ГБ Встроенная: 8ГБ Поддержка Wi-FiЕсть

Преимущества

Среди преимуществ модели стоит упомянуть:

Умеренная цена;

Поддержка видео в 4К;

Компактные размеры;

Минималистичный дизайн;

Надежное подключение к Wi-Fi;

Bluetooth-пульт;

USB-выход для внешнего диска или подключения к хабу;

Голосовое управление с поддержкой украинского языка.

Недостатки

Что бы я отнес к недостаткам медиаплеера:

Медленная и неудобная виртуальная клавиатура (советую попробовать голосовой поиск);

Отсутствие поддержки SD-карт;

Всего один вход USB версии 2.0 (я ждал 3.0);

Подключение к интернету только через wi-fi (нет входа для сетевого кабеля)

Итак, имеем быстрый и недорогой медиаплеер, который одинаково хорошо работает как с YouTube, так и с торрентами или стриминговимы сервисами.

Цена в Украине

В Украине Xiaomi Mi Box S стоит 1400 – 2300 гривен, в зависимости от ритейлера.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно.