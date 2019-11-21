Xiaomi Mi Box S: обзор медиаплеера с Android-TV, торрентами и онлайн-фильмами

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Xiaomi Mi Box S: характеристики и цена

В ноябре Xiaomi выпустила первое крупное обновление прошивки для медиаплеера Mi Box S, который работает на Android TV. Какие плюсы и минусы имеет эта модель и что появилось нового?

Один из главных апдейтов для американского рынка – это новое приложение для работы с Amazon Prime Video. Для Украины будут интересными другие обновления, в частности поддержка работы с видео через USB-вход, новый дизайн меню и изменения громкости, а также улучшение скорости и интерфейса.

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Что интересного

Пульт управления Xiaomi Mi Box S работает через Bluetooth, это удобно и позволяет управлять устройством без прямой видимости и на большом расстоянии. Он имеет запрограммированные кнопки для Netflix и Live channels. Перенастраивать эти кнопки нельзя.

Xiaomi Mi Box S
Xiaomi Mi Box S имеет запрограммированные кнопки для Netflix и Live channels

Устройство имеет 2 Гб оперативной памяти, чего достаточно для бесперебойной и быстрой работы интерфейса и основных программ. Встроенная память составляет 8 ГБ, из которых 3 занимает система. Расширить внутреннюю память позволяет внешний диск, который можно подключить по USB. Вход имеет версию 2.0, чего бывает недостаточно для фильмов в качестве 4К.

Xiaomi Mi Box S можно подключить к интернету через Wi-Fi, входа для кабеля RJ45 здесь не предусмотрено. Вопрос подключения кабелем решает USB-хаб с сетевым входом, который можно купить отдельно.

Xiaomi Mi Box S
На Xiaomi Mi Box S можно легко запустить стриминговий сервис

Устройство позволяет загружать приложения из Google Play Market или вручную из других источников. Это делается простым разрешением в настройках через файловый редактор и облачное хранилище вроде Dropbox или Google Drive. На Mi Box S можно легко запустить стриминговий сервис с фильмами или подпись.

Технические характеристики Xiaomi Mi Box S

 

  • Процессор4-ядерный Cortex-A53 (64bit)
  • Операционная системаAndroid 8.1
  • ПамятьОперативная: 2 ГБ
    Встроенная: 8ГБ
  • Поддержка Wi-FiЕсть

Преимущества

Среди преимуществ модели стоит упомянуть:

  • Умеренная цена;
  • Поддержка видео в 4К;
  • Компактные размеры;
  • Минималистичный дизайн;
  • Надежное подключение к Wi-Fi;
  • Bluetooth-пульт;
  • USB-выход для внешнего диска или подключения к хабу;
  • Голосовое управление с поддержкой украинского языка.

Недостатки

Что бы я отнес к недостаткам медиаплеера:

  • Медленная и неудобная виртуальная клавиатура (советую попробовать голосовой поиск);
  • Отсутствие поддержки SD-карт;
  • Всего один вход USB версии 2.0 (я ждал 3.0);
  • Подключение к интернету только через wi-fi (нет входа для сетевого кабеля)

Итак, имеем быстрый и недорогой медиаплеер, который одинаково хорошо работает как с YouTube, так и с торрентами или стриминговимы сервисами.

Цена в Украине

В Украине Xiaomi Mi Box S стоит 1400 – 2300 гривен, в зависимости от ритейлера.

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Автор: Назар Токар
Теги: Xiaomi Новости Техно Техно Гаджеты
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