Сегодня, 25 октября, компания Xiaomi представила флагманский смартфон Mi Mix 3. Новинка стала первым гаджетом компании с корпусом-слайдером и работает на базе процессора Snapdragon 845.

Об этом сообщает 4PDA.

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Xiaomi Mi Mix 3 оснащен экраном без трендовой «моноброви» с минимальными рамками. Рабочая площадь составляет 93,4% от всей площади передней панели. Диагональ AMOLED-дисплея составляет 6,39 дюйма.

Xiaomi Mi Mix 3 презентовали в Китае

Конструкция аппарата выполнена в форме слайдера. Сдвиг дисплея выполняется с помощью магнитного механизма. Примечательно, что звук открытия можно персонализировать, выбрав соответствующий звуковой эффект в настройках аппарата. По заверениям производителя, ресурс механизма составляет 300 000 циклов.

Принцип работы слайдера в Xiaomi Mi Mix 3

"Сердцем" Mi Mix 3 стал 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 845, работающий в тандеме с графическим ускорителем Adreno 630. Объем оперативной памяти в обычной версии смартфона составляет 6, 8 или 10 ГБ, а встроенного накопителя – 128 или 256 ГБ, в зависимости от модификации.

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Тыловой фотомодуль смартфона состоит из двух камер с разрешением 12 Мп. Основной сенсор Sony IMX 363 обладает апертурой f / 1.8 и размером пикселя 1,4 мкм, вспомогательный получил диафрагму f / 2.4. Разрешение основного сенсора двойной фронтальной камеры – 24 (Sony IMX 576. f / 1.8) и 2 Мп.

Xiaomi Mi Mix 3 будет иметь двойную фронтальную камеру, которая будет прятаться под дисплей

Емкость аккумулятора с поддержкой быстрой беспроводной зарядки составляет 3 850 миллиампер часов. Смартфон получил разъем USB Type-C для зарядки и подключения к ПК, модуль NFC, двухдиапазонный Wi-Fi и дактилоскопический сканер на задней крышке смартфона.

Xiaomi Mi Mix 3 получил двойной модуль основной камеры

Xiaomi Mi Mix 3 уже доступен для заказа. В продажу на территории Китая новинка поступит 1 ноября.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Xiaomi Mi Mix 3 Дисплей Тип: AMOLED

Диагональ: 6,39 дюйма

Разрешение: 2340 х 1080 пикселей

Тип: AMOLED Диагональ: 6,39 дюйма Разрешение: 2340 х 1080 пикселей Процессор Qualcomm Snapdragon 845

Qualcomm Snapdragon 845 Видеопроцессор Adreno 630

Adreno 630 Память Оперативная: 6 ГБ / 8 ГБ / 10 ГБ

Вбудованая: 128 ГБ / 256 ГБ

Оперативная: 6 ГБ / 8 ГБ / 10 ГБ Вбудованая: 128 ГБ / 256 ГБ Камера Основная: 12 Мп + 12 Мп

​Фронтальная: 24 Мп+ 2 Мп

Основная: 12 Мп + 12 Мп ​Фронтальная: 24 Мп+ 2 Мп Аккумулятор 3 850 мАг

3 850 мАг Операционная системаAndroid 9.0 Pie

Цена конфигурации с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти составит 475 долларов (около 13 400 гривен). Версия 8 / 128 ГБ будет стоить 520 долларов (около 14 700 гривен), модификация 8 / 256 ГБ обойдется покупателям в 575 долларов (около 16 300 гривен).



Топовая конфигурация Xiaomi Mi Mix 3 с 10 ГБ оперативки

Также в конце ноября начнутся продажи топовой комплектации смартфона с 10 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем на 256 ГБ в комплекте с зарядным устройством мощностью 10 Вт. Цена такой конфигурации составит 720 долларов (около 20 300 гривен).