Смартфон Xiaomi Mi Mix 3 скоро появится в Украине: цена
Новый смартфон Xiaomi Mi Mix 3 уже скоро появится на украинском рынке. Как известно, этот смартфон работает по принципу слайдера, где производители "спрятали" селфи-камеру.
Как сказано на сайте интернет-магазина Xiaomi Mi Mix 3 поступит в продажу в Украине 18 января. Цена стартует от 16 999 гривен (это за версию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти).
Читайте также: Лучшие смартфоны Xiaomi, которые представили в 2018 году
Xiaomi Mi Mix 3 появится в Украине 18 января
Новинка будет доступна в трех цветах: синем, черном и зеленом.
Как уже было сказано, устройство стало первым гаджетом компании, который изготовлен в дизайне слайдера. Таким образом инженерам удалось достичь показателя 93,4% дисплея от всей площади передней панели.
Xiaomi Mi Mix 3: видеообзор
Новинка оснащена 6,39-дюймовым OLED-экраном и работает на топовом процессоре Snapdragon 845.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Xiaomi Mi Mix 3
- Дисплей
- Тип: AMOLED
Диагональ: 6,39 дюйма
Разрешение: 2340 х 1080 пикселей
- ПроцессорQualcomm Snapdragon 845
- ВидеопроцессорAdreno 630
- ПамятьОперативная: 6 ГБ / 8 ГБ / 10 ГБ
Встроенная: 128 ГБ / 256 ГБ
- КамераОсновная: 12 Мп + 12 Мп
Фронтальная: 24 Мп+ 2 Мп
- Аккумулятор3 850 мАг
- Операционная системаAndroid 9.0 Pie
Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно