Смартфон Xiaomi Mi Mix 3 скоро появится в Украине: цена

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Xiaomi Mi MIX 3: обзор, цена в Украине
Xiaomi Mi Mix 3: цена в Украине / ixbt.com

Новый смартфон Xiaomi Mi Mix 3 уже скоро появится на украинском рынке. Как известно, этот смартфон работает по принципу слайдера, где производители "спрятали" селфи-камеру.

Как сказано на сайте интернет-магазина Xiaomi Mi Mix 3 поступит в продажу в Украине 18 января. Цена стартует от 16 999 гривен (это за версию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти).

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Xiaomi Mi Mix 3 незабаром з’явиться в Україні

Xiaomi Mi Mix 3 появится в Украине 18 января

Новинка будет доступна в трех цветах: синем, черном и зеленом.

Как уже было сказано, устройство стало первым гаджетом компании, который изготовлен в дизайне слайдера. Таким образом инженерам удалось достичь показателя 93,4% дисплея от всей площади передней панели.

Xiaomi Mi Mix 3: видеообзор

Новинка оснащена 6,39-дюймовым OLED-экраном и работает на топовом процессоре Snapdragon 845.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Xiaomi Mi Mix 3

  • Дисплей
  • Тип: AMOLED
    Диагональ: 6,39 дюйма
    Разрешение: 2340 х 1080 пикселей
  • ПроцессорQualcomm Snapdragon 845 
  • ВидеопроцессорAdreno 630
  • ПамятьОперативная: 6 ГБ / 8 ГБ / 10 ГБ
    Встроенная: 128 ГБ / 256 ГБ
  • КамераОсновная: 12 Мп + 12 Мп
    ​Фронтальная: 24 Мп+ 2 Мп
  • Аккумулятор3 850 мАг
  • Операционная системаAndroid 9.0 Pie
 

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Теги: Техно Xiaomi Смартфоны
Источник: Техно
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