Смартфон Xiaomi Mi Mix 3 скоро появится в Украине: цена

Новый смартфон Xiaomi Mi Mix 3 уже скоро появится на украинском рынке. Как известно, этот смартфон работает по принципу слайдера, где производители "спрятали" селфи-камеру.

Как сказано на сайте интернет-магазина Xiaomi Mi Mix 3 поступит в продажу в Украине 18 января. Цена стартует от 16 999 гривен (это за версию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти).

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Xiaomi Mi Mix 3 появится в Украине 18 января

Новинка будет доступна в трех цветах: синем, черном и зеленом.

Как уже было сказано, устройство стало первым гаджетом компании, который изготовлен в дизайне слайдера. Таким образом инженерам удалось достичь показателя 93,4% дисплея от всей площади передней панели.

Xiaomi Mi Mix 3: видеообзор

Новинка оснащена 6,39-дюймовым OLED-экраном и работает на топовом процессоре Snapdragon 845.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Xiaomi Mi Mix 3 Дисплей

Тип: AMOLED

Диагональ: 6,39 дюйма

Разрешение: 2340 х 1080 пикселей

Диагональ: 6,39 дюйма Разрешение: 2340 х 1080 пикселей Процессор Qualcomm Snapdragon 845

Qualcomm Snapdragon 845 Видеопроцессор Adreno 630

Adreno 630 Память Оперативная: 6 ГБ / 8 ГБ / 10 ГБ

Встроенная: 128 ГБ / 256 ГБ

Оперативная: 6 ГБ / 8 ГБ / 10 ГБ Встроенная: 128 ГБ / 256 ГБ Камера Основная: 12 Мп + 12 Мп

​Фронтальная: 24 Мп+ 2 Мп

Основная: 12 Мп + 12 Мп ​Фронтальная: 24 Мп+ 2 Мп Аккумулятор 3 850 мАг

3 850 мАг Операционная система Android 9.0 Pie

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