Xiaomi Mi Mix Alpha: когда выйдет революционный смартфон

Вскоре после анонса смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha в сети начали появляться объявления о продажи новинки, однако официальную дату релиза вендор так и не объявил. Пролить свет на ситуацию взялся один из менеджеров китайской компании.

Когда ждать новинку? По заявлению менеджера по продвижению бренда Xiaomi Эдварда Бишопа, Mi Mix Alpha не поступит в продажу до конца 2019 года. В октябре будет представлена новая модель в линейке CC, а появление в продаже концептфона с необычным дисплеем стоит ожидать не ранее 2020 года, сообщает Gizchina.

Читайте также: Xiaomi не будет выпускать смартфон Mi Mix 4

Ранее глава Xiaomi сообщал, что смартфон очень сложен в производстве – не исключено, что именно это стало причиной задержки поставок.

Основные характеристики. Xiaomi Mi Mix Alpha создавался компанией в течение двух лет, а на его разработку было потрачено около 70 миллионов долларов. Устройство получило дисплей, занимающий 180,6% поверхности корпуса, 108-мегапиксельную основную камеру и 16 ГБ оперативки.



Xiaomi Mi Mix Alpha поступит в продажу не ранее 2020 года

Розничная цена новинки составит более 2 800 долларов, при этом Xiaomi вероятно будет продавать гаджет себе в убыток.

Точная дата начала продаж Xiaomi Mi Mix Alpha остается неизвестной.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно