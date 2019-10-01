Xiaomi Mi Mix Alpha: когда выйдет революционный смартфон

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Xiaomi Mi Mix Alpha: дата выхода
Xiaomi Mi Mix Alpha: дата выхода / Фото из свободных источников

Вскоре после анонса смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha в сети начали появляться объявления о продажи новинки, однако официальную дату релиза вендор так и не объявил. Пролить свет на ситуацию взялся один из менеджеров китайской компании.

Когда ждать новинку? По заявлению менеджера по продвижению бренда Xiaomi Эдварда Бишопа, Mi Mix Alpha не поступит в продажу до конца 2019 года. В октябре будет представлена новая модель в линейке CC, а появление в продаже концептфона с необычным дисплеем стоит ожидать не ранее 2020 года, сообщает Gizchina.

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Ранее глава Xiaomi сообщал, что смартфон очень сложен в производстве – не исключено, что именно это стало причиной задержки поставок.

Основные характеристики. Xiaomi Mi Mix Alpha создавался компанией в течение двух лет, а на его разработку было потрачено около 70 миллионов долларов. Устройство получило дисплей, занимающий 180,6% поверхности корпуса, 108-мегапиксельную основную камеру и 16 ГБ оперативки.

Xiaomi Mi Mix Alpha
Xiaomi Mi Mix Alpha поступит в продажу не ранее 2020 года

Розничная цена новинки составит более 2 800 долларов, при этом Xiaomi вероятно будет продавать гаджет себе в убыток.

Точная дата начала продаж Xiaomi Mi Mix Alpha остается неизвестной.

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Теги: Новости Техно Техно Xiaomi Смартфоны
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