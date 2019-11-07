Xiaomi Mi Note 10 с уникальной камерой: цена смартфона в Украине

Китайский производитель Xiaomi презентовал свой новый смартфон CC9 Pro во время большой презентации в Китае 5 ноября. На следующий день новинку представили на глобальном рынке, но здесь он получил название Xiaomi Mi Note 10.

Официальный представитель производителя в Украине – сеть магазинов Алло - уже назвала цену смартфона в Украине.

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Ціна Xiaomi Mi Note 10

Модификация новинки с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти стоит 14499 гривен;

За версию с 6 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти нужно заплатить 15 999 гривен.

Интересно, что Xiaomi Mi Note 10 на европейском рынке стоит 527 евро (13 200 гривен) и 580 евро (14 800 гривен) за версии 128 ГБ и 256 ГБ соответственно. Поэтому цена в Украине не сильно будет отличается.

Xiaomi Mi Note 10 поступит в продажу 21 ноября

Чем интересен Xiaomi Mi Note 10?

В первую очередь, уникальной камерой. Которая состоит из 5 модулей.

5-мегапиксельный модуль поддерживает 5-кратный оптический и 50-кратный гибридный зум;

12-мегапиксельный для портретной съемки

108-мегапиксельный (f / 1.7) для съемки пейзажей и фотографий, которые подлежат дальнейшему обрезанию;

20 Мп датчик с широкоугольным объективом и углом обзора 117градусов;

2 Мп датчик для съемки макрофотографии с расстояния от 1,5 сантиметров.

Кстати, сервис DxOMark, занимающийся тестированием камер, поставили Mi Note 121 балл. Таким образом, новинка попала на первую строчку рейтинга лучших камерофонов, вместе с Huawei Mate 30 Pro.

Сейчас доступен предварительный заказ

Еще одна интересная деталь - мощная батарея, которая составляет 5260 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 30 Вт. Конечно, он тоже имеет чип NFC для бесконтактных платежей.

Когда появится в Украине?

Сейчас доступен только предварительный заказ. Официально смартфон поступит в продажу 21 ноября.

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