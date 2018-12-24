Xiaomi Mi Play: представили стильный смартфон по доступной цене

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Xiaomi Mi Play: обзор, характеристики, цена
Xiaomi Mi Play: обзор, характеристики, цена / Фото из свободных источников

На специальном мероприятии, которое провели 24 декабря в Китае, компания Xiaomi представила бюджетный смартфон Xiaomi Mi Play, который ориентирован на молодежь. Новинка получила 8-ядерный процессор, двойную основную камеру и низкую цену.

Об этом сообщает 4PDA.

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Xiaomi Mi Play оборудован дисплеем с диагональю 5,84 дюйма и разрешением Full HD+. Кроме того, экран прикрыт защитным стеклом Gorilla Glass. "Сердцем" новинки стал 8-ядерный процессор MediaTek Helio P35 с тактовой частотой 2,3 ГГц, работающий при поддержке 4 ГБ оперативной памяти.

Xiaomi Mi Play
Xiaomi Mi Play представили официально

Xiaomi Mi Play стал первым устройством на базе новейшей однокристальной платформы MediaTek с поддержкой технологии динамического ускорения центрального и графического процессоров. Объем встроенного хранилища составил 64 ГБ, поддерживается установка карт памяти microSD до 256 ГБ.

Xiaomi Mi Play
Xiaomi Mi Play поступит в продажу в Китае 25 декабря

Гаджет оснастили двойной основной камерой с разрешением сенсоров 12 и 2 Мп. Поддержка функций искусственного интеллекта расширяет фотовозможности Xiaomi Mi Play благодаря технологии устранения шума на снимках, автоматически активируется HDR и умный портретный режим с эффектом боке. Селфи-камера на 8 Мп разместилась в каплевидном вырезе по центру верхней кромки экрана.

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Работает аппарат от аккумулятора емкостью 3000 миллиампер часов и поставляется с предустановленной операционной системой Android 8.1 Oreo. Зарядка и подключение к ПК осуществляется с помощью гнезда micro-USB. За разблокировку устройства отвечает сканер отпечатков пальцев, расположенный на задней панели.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Xiaomi Mi Play

  • ДисплейДиагональ: 5,84 дюйма
    Разрешение: 2280 x 1080 пикселей
  • ПроцессорMediaTek Helio P35
  • ВидеопроцессорPowerVR GE8320
  • ПамятьОперативная: 4 ГБ 
    Встроенная: 64 ГБ 
  • КамераОсновная: 12 Мп + 2 Мп
  • Фронтальная: 8 Мп
  • Аккумулятор3 000 мАг
  • Операционная системаAndroid 8.1 Oreo

 

Продажи Xiaomi Mi Play на территории Китая стартуют 25 декабря в красном, синем и черном цветах корпуса. Цена представленной модификации с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти составит 156 долларов (около 4300 гривен).

Xiaomi Mi Play/
Xiaomi Mi Play получил каплевидный вырез под фронтальную камеру

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Теги: Техно Смартфоны Китай Цены Обзоры Xiaomi
Источник: Техно
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