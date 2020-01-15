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Xiaomi показала Mi Portable Wireless Mouse: беспроводная мышь, которую нужно заряжать раз в год

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Mi Portable Wireless Mouse / Xiaomi

Компания Xiaomi выпустила новую беспроводную компьютерную мышь Mi Portable Wireless Mouse. Она является обновленной версией ранее выпущенной модели с таким же названием. Особенностью компьютерного "грызуна" является высокая автономность.

Что нового в Mi Portable Wireless Mouse

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Новая версия мышки от Xiaomi выполнена в том же дизайнерском ключе, что и оригинальная модель, только форма корпуса немного изменилась. Также продлен вырез в районе расположения кнопок.


Новая мышка Mi Portable Wireless Mouse от Xiaomi

Кроме того, новая Mi Portable Wireless Mouse стала легче: если оригинальная мышь весила 78 г, то масса новинки составляет всего 56. Разрешение сенсора не изменилось и составляет 1200 dpi. Частота опроса сенсора составляет 120 Гц.

Автономность

Устройство работает от одного источника питания типа AA, которого, как утверждают разработчики, хватает примерно на год работы в обычном режиме.

Дата выхода

Xiaomi Mi Portable Wireless Mouse сначала появилась в Индии по цене всего 7 долларов. Скоро ее можно будет официально приобрести и в других частях мира.

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Автор: Михаил Года
Теги: Техно Новости Техно Xiaomi Гаджеты
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