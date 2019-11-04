Xiaomi Mi TV 5: детали о новом телевизоре

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Телевизор Xiaomi Mi TV 5
Телевизор Xiaomi Mi TV 5 / gizchina.com

Вскоре китайский производитель Xiaomi представит свой новый фирменный телевизор Mi TV 5. Перед официальным анонсом появились новые детали о продукте, в частности сообщили некоторые характеристики новинки.

Как передает gizchina.com, детали о Xiaomi Mi TV 5 рассказал генеральный менеджер отдела телевизоров Xiaomi Сяо Сяошуан.

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По его словам, Xiaomi TV 5 получит очень тонкие рамки – ширина составляет всего 1,8 мм, что на 47% меньше чем у предшественника Xiaomi TV 4. Также у телевизора будет шире угол обзора.

Что еще известно? Xiaomi Mi TV 5 будет иметь металлический корпус изогнутой формы – толщина в самой тонкой части составляет 5,9 мм. Он оснащен QLED-дисплеем от Samsung с разрешением 4K. Сердцем устройства станет процессор Amlogic T972 с поддержкой 8К-видео. Он будет работать в паре с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.

Аудиосистема нового телевизора получила 4 динамика, поддержку Dolby и DTS.

Xiaomi Mi TV 5
Xiaomi Mi TV 5 представят 5 ноября

 

Когда увидим? Xiaomi запланировала презентацию на 5 ноября. Именно тогда должен состояться анонс нового телевизора Mi TV 5. Тогда и узнаем другие детали о новинке.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Техно Xiaomi Бытовая техника
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