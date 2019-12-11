Обзор Xiaomi Mi Watch: все секреты умных часов

Xiaomi наконец выпустила свои первые полноценные смарт-часы — Xiaomi Mi Watch. Благодаря серии Mi Band, Xiaomi уже является лидером на рынке смарт-датчиков, но, имея ограниченный набор функций и низкую цену, все модели Mi Band были ориентированы на бюджетный рынок.

Новая модель Xiaomi называют "маленьким смартфоном на запястье". Это первое подобное устройство компании, претендующее на лидерские позиции среди полноценных смарт-часов. И вот почему.

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Дизайн

Начнем с дизайна. Хотя компанию несколько раз обвиняли в плагиате, но Xiaomi традиционно задает тон дизайну на рынке смартфонов.

Часы изготавливаются в двух версиях: премиальной и стандартной, главное различие между ними – материал для защиты экрана. Премиум-версия покрыта стеклом Sapphire, однако стандартный вариант имеет Corning Gorilla Glass 3. Премиум-корпус изготовлен из нержавеющей стали, тогда как материал стандартного корпуса – это алюминиевый сплав. Обе модели имеют керамическую крышку. Благодаря защите, Mi Watch не будет иметь царапин от ежедневного использования.



Mi Watch получил покрытие Corning Gorilla Glass 3

Часы имеют 1,78-дюймовый AMOLED-экран с хорошими углами обзора и яркостью. Он поддерживает функцию постоянно включенного дисплея, что быстрее тратит заряд аккумулятора.

На правом боку корпуса расположено колесико и кнопка питания, между ними — микрофон. Колесико используется для прокрутки меню, а кнопка — для выбора пунктов. Долгое нажатие откроет функцию голосового помощника.

Слева часы имеют динамик, позволяющий воспроизводить музыку или вести разговор без наушников.



С помощью Mi Watch можно звонить

Скорость

Mi Watch оборудован процессором Qualcomm Snapdragon 3100 (это обновленная версия Snapdragon 400 Qualcomm 2013 года). Модель имеет батарею емкостью 570 мач, гигабайт оперативной и 8 Гб встроенной памяти.

Программное обеспечение

Xiaomi Watch работает на основе MIUI For Watch и имеет интерфейс Wear OS. Это первые смарт-часы, имеющие видоизмененный интерфейс и работающие под управлением ОС от Google для часов.

На часы можно установить более 40 приложений из магазина Watch App. Магазин приложений уже сделали доступным для сторонних разработчиков, так что в ближайшее время стоит ожидать его существенное пополнение.

Связь

Mi Watch поддерживает соединение через Bluetooth, wi-fi, имеет GPS и NFC. Кроме того, здесь есть поддержка подключения 4G e-sim, которая превращает его в полноценный смартфон с возможностью звонков, прослушивания музыки через wi-fi и тому подобное.



С Mi Watch можно выполнить бесконтактную оплату

Фитнес-трекер

Благодаря Mi Band, Xiaomi уже хорошо разбирается в отслеживании фитнес активности. Похожая ситуация и с Mi Watch, которые умеют отслеживать 10 типов физической активности. Среди них ходьба, бег, плавание, хайкинг и тому подобное.

Кроме того, он поддерживает мониторинг сердечного ритма. В автоматическом режиме часы могут отслеживать частоту сердечных сокращений каждые полчаса и позволяют вручную включать мониторинг в режиме реального времени. Последнее, правда, существенно снизит заряд аккумулятора, следовательно его стоит включать только при необходимости.



Mi Watch пока не деступны в Украине

Аккумулятор

Если аккумулятор почти полностью разряжен, Mi Watch переходит в режим простых часов. Как заявляет производитель, в таком режиме часы могут работать 36 часов.

Водонепроницаемость

Хотя Xiaomi и не говорит о полной водонепроницаемости, но заявляется, что Mi Watch позволяет плавать на мелководье. Часами не советуют пользоваться в горячем душе, сауне или во время дайвинга. Кроме того, водонепроницаемость со временем может ослабевать, а при попадании воды внутрь гарантия потеряется.

Цена

На китайском рынке Xiaomi Mi Watch оценили в 1 299 юаней (это 185 долларов или 4 620 гривен). Сколько новинка будет стоить в Украине – пока информации нет.

Вывод

Поклонники Xiaomi будут приятно поражены продуманной стильной и мощной моделью часов, которые всегда хочется держать на руке. Mi Watch впоследствии сможет стать пультом управлением для управления другими устройствами Xiaomi, которые формируют "умный дом".

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