Xiaomi Mi Watch представили официально: чем интересны смарт-часы и их цена

Китайский производитель Xiaomi провел презентацию, в ходе которой публике представили сразу несколько новинок. Среди них – смарт-часы Mi Watch, которые внешне напоминают дизайн Apple Watch.

Как известно, именно этот гаджет Xiaomi называла "крохотным смартфоном на руке". Специально для этих часов компания разработала фирменную прошивку под названием MIUI for Watch. MIUI – это известная пользователям смартфонов прошивка, но сейчас ее адаптировали для крепления девайса.

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Характеристики. Новинка получила AMOLED-дисплей с диагональю 1,78 дюйма. Его можно использовать для управления умным домом. Также часы поддерживают eSIM (украинские операторы пока такую ​​карточку не предоставляют), с помощью которой можно совершать звонки.

Емкость его аккумулятора составляет 570 мАч, что обеспечивает до 2 суток автономной работы.



Xiaomi Mi Watch внешне похожи на Apple Watch

Кроме классического набора фитнес-функций, новые смарт-часы выполняют мониторинг частоты сердечных сокращений, сна и энергии тела. Также девайс имеет датчик измерения содержания кислорода в крови. Также новинка оснащена чипом NFC для осуществления бесконтактной оплаты.

Цена. На китайском рынке Xiaomi Mi Watch будет стоить 1 299 юаней (это 185 долларов или 4 620 гривен).

Также пользователям предлагают специальную версию Xiaomi Watch Privilege Edition. Они имеют сапфировое стекло, керамическую заднюю крышку и другой ремешок. За него надо заплатить 1 999 юаней (285 долларов или 7 110 гривен).

Xiaomi Mi Watch: видео

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