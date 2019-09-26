Какие смартфоны обновятся до Xiaomi MIUI 11: список моделей и даты обновления
Недавно компания Xiaomi провела большую презентацию, во время которой представила новую фирменную прошивку MIUI 11. Сейчас появилась информация, когда и какие смартфоны будут обновлены до новой оболочки.
В середине октября стабильную версию MIUI 11 получат такие модели:
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- Mi 9,
- Mi 9 Transparent,
- Mi 9 SE,
- Mi MIX 3,
- Mi MIX 2S,
- Mi 8,
- Mi 8 Youth,
- Mi 8 Explorer Edition,
- Mi 8 In-Display Fingerprint Edition,
- Mi 8 SE,
- Mi MAX 3.
- Redmi K20 Pro,
- Redmi K20 Pro Premium Edition,
- Redmi K20,
- Redmi Note 7,
- Redmi Note 7 Pro,
- Redmi 7.
До конца октября обновление прошивки будет доступно для таких смартфонов:
- Mi 9 Pro 5G,
- Mi CC 9,
- Mi CC 9 Meitu Version,
- Mi CC 9e,
- Mi MIX 2,
- Mi Note 3,
- Mi 6,
- Mi 6X,
- Redmi 7A,
- Redmi 6 Pro,
- Redmi Note 5 ,
- Redmi 6A,
- Redmi 6,
- Redmi S2.
А в начале ноября могут рассчитывать на обновление до MIUI 11 такие устройства:
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- Mi MIX,
- Mi 5s,
- Mi 5s plus,
- Mi 5X,
- Mi 5C,
- Mi Note 2,
- Mi PLAY,
- Mi Max 2,
- Redmi Note 8,
- Redmi Note 8 Pro,
- Redmi 5 Plus,
- Redmi 5,
- Redmi 5A,
- Redmi 4X,
- Redmi Note 5A.
Обновление MIUI 11: что нового
Во время презентации производитель акцентировал внимание на изменении дизайна интерфейса: появилось больше свободного места и ярких цветов, а также добавили новый фирменный шрифт Milan Pro, толщину которого пользователь сможет менять самостоятельно.
Также добавили новый темный режим, в котором будут использовать настоящий черный цвет, а не тот зеленый, который доступен в Android 10. Кроме того, появились новые темы для Ambient Display.
Появилась технология Super Power Saving Mode, с помощью которой смартфон сможет продержаться целый день на 5% заряда батареи.
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