Какие смартфоны обновятся до Xiaomi MIUI 11: список моделей и даты обновления

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Xiaomi MIUI 11: какие смартфоны обновятся - список моделей
Какие смартфоны обновятся до Xiaomi MIUI 11 / akket.com

Недавно компания Xiaomi провела большую презентацию, во время которой представила новую фирменную прошивку MIUI 11. Сейчас появилась информация, когда и какие смартфоны будут обновлены до новой оболочки.

В середине октября стабильную версию MIUI 11 получат такие модели:

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  1. Mi 9,
  2. Mi 9 Transparent,
  3. Mi 9 SE,
  4. Mi MIX 3,
  5. Mi MIX 2S,
  6. Mi 8,
  7. Mi 8 Youth,
  8. Mi 8 Explorer Edition,
  9. Mi 8 In-Display Fingerprint Edition,
  10. Mi 8 SE,
  11. Mi MAX 3.
  12. Redmi K20 Pro,
  13. Redmi K20 Pro Premium Edition,
  14. Redmi K20,
  15. Redmi Note 7,
  16. Redmi Note 7 Pro,
  17. Redmi 7.

До конца октября обновление прошивки будет доступно для таких смартфонов:

  1. Mi 9 Pro 5G,
  2. Mi CC 9,
  3. Mi CC 9 Meitu Version,
  4. Mi CC 9e,
  5. Mi MIX 2,
  6. Mi Note 3,
  7. Mi 6,
  8. Mi 6X,
  9. Redmi 7A,
  10. Redmi 6 Pro,
  11. Redmi Note 5 ,
  12. Redmi 6A,
  13. Redmi 6,
  14. Redmi S2.

А в начале ноября могут рассчитывать на обновление до MIUI 11 такие устройства:

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  1. Mi MIX,
  2. Mi 5s,
  3. Mi 5s plus,
  4. Mi 5X,
  5. Mi 5C,
  6. Mi Note 2,
  7. Mi PLAY,
  8. Mi Max 2,
  9. Redmi Note 8,
  10. Redmi Note 8 Pro,
  11. Redmi 5 Plus,
  12. Redmi 5,
  13. Redmi 5A,
  14. Redmi 4X,
  15. Redmi Note 5A.

Обновление MIUI 11: что нового

Во время презентации производитель акцентировал внимание на изменении дизайна интерфейса: появилось больше свободного места и ярких цветов, а также добавили новый фирменный шрифт Milan Pro, толщину которого пользователь сможет менять самостоятельно.

Также добавили новый темный режим, в котором будут использовать настоящий черный цвет, а не тот зеленый, который доступен в Android 10. Кроме того, появились новые темы для Ambient Display.

Появилась технология Super Power Saving Mode, с помощью которой смартфон сможет продержаться целый день на 5% заряда батареи.

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Теги: Техно Смартфоны Новости Техно Xiaomi
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