Какие смартфоны обновятся до Xiaomi MIUI 11: список моделей и даты обновления

Недавно компания Xiaomi провела большую презентацию, во время которой представила новую фирменную прошивку MIUI 11. Сейчас появилась информация, когда и какие смартфоны будут обновлены до новой оболочки.

В середине октября стабильную версию MIUI 11 получат такие модели:

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Mi 9, Mi 9 Transparent, Mi 9 SE, Mi MIX 3, Mi MIX 2S, Mi 8, Mi 8 Youth, Mi 8 Explorer Edition, Mi 8 In-Display Fingerprint Edition, Mi 8 SE, Mi MAX 3. Redmi K20 Pro, Redmi K20 Pro Premium Edition, Redmi K20, Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro, Redmi 7.

До конца октября обновление прошивки будет доступно для таких смартфонов:

Mi 9 Pro 5G, Mi CC 9, Mi CC 9 Meitu Version, Mi CC 9e, Mi MIX 2, Mi Note 3, Mi 6, Mi 6X, Redmi 7A, Redmi 6 Pro, Redmi Note 5 , Redmi 6A, Redmi 6, Redmi S2.

А в начале ноября могут рассчитывать на обновление до MIUI 11 такие устройства:

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Mi MIX, Mi 5s, Mi 5s plus, Mi 5X, Mi 5C, Mi Note 2, Mi PLAY, Mi Max 2, Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro, Redmi 5 Plus, Redmi 5, Redmi 5A, Redmi 4X, Redmi Note 5A.

Обновление MIUI 11: что нового

Во время презентации производитель акцентировал внимание на изменении дизайна интерфейса: появилось больше свободного места и ярких цветов, а также добавили новый фирменный шрифт Milan Pro, толщину которого пользователь сможет менять самостоятельно.

Также добавили новый темный режим, в котором будут использовать настоящий черный цвет, а не тот зеленый, который доступен в Android 10. Кроме того, появились новые темы для Ambient Display.

Появилась технология Super Power Saving Mode, с помощью которой смартфон сможет продержаться целый день на 5% заряда батареи.

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