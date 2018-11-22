Xiaomi может выпустить необычный для себя продукт

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Xiaomi может выпустить электронную книгу
Xiaomi может выпустить электронную книгу / gamelegends.it

Китайская корпорация Xiaomi готовится представить непривычный для компании продукт – собственную электронную книгу. По крайней мере, на это намекнул глава отдела разработок новых продуктов Ли Чуанки.

Об этом сообщает издание GizmoChina.

Так, Ли Чуанки во время общения с поклонниками на форуме, намекнул, что Xiaomi проявляет интерес к сегменту электронных книг.

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Более того, инженеры компании заявили, что разрабатывали прототип электронной книги еще в 2017 году. Однако в тот момент компания больше внимания уделяла продуктам для умного дома.

Сейчас, похоже, настал момент для продуктов, более ориентированных на бизнес. Поэтому есть большая вероятность, что Xiaomi вскоре займется разработкой электронных книг.

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Теги: Техно Xiaomi Гаджеты
Источник: Техно
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