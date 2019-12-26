Какие смартфоны Xiaomi получат Android 10: список

Уже в ближайшее время несколько моделей смартфонов Xiaomi получат Android 10. В общем, китайский производитель довольно активно обновляет свои смартфоны до свежих версий Android.

Как передает Gizchina.com, часть смартфонов Xiaomi уже получила Android 10. Теперь появилась информация о следующей партии смартфонов, которые получат обновление.

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Это стало известно благодаря исходному коду ядра Android 10 для этих смартфонов, который недавно опубликовала Xiaomi.

6 смартфонов Xiaomi, которые получат Android 10

Pocophone F1,

Mi Mix 2S,

Mi Mix 3,

Mi8,

Mi8 Screen Fingerprint Edition

Mi8 Explorer Edition.

Часть из них уже обновилась до новой версии фирменной оболочки MIUI 11.

Преимущества Android 10

Среди интересных функций новой версии операционной системы – технология, которая накладывает субтитры на любые аудио- и видеозаписи. Также в Android 10 доступен темный режим.

Новую версию Android адаптировали для смартфонов с гибким экраном и с поддержкой 5G.

Кроме того, с обновлением смартфоны получат ряд функций для безопасности и конфиденциальности данных пользователей. Например, Mainline Project позволяет Google выпускать некоторые обновления безопасности непосредственно через Google Play.

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