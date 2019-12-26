Какие смартфоны Xiaomi получат Android 10: список
Уже в ближайшее время несколько моделей смартфонов Xiaomi получат Android 10. В общем, китайский производитель довольно активно обновляет свои смартфоны до свежих версий Android.
Как передает Gizchina.com, часть смартфонов Xiaomi уже получила Android 10. Теперь появилась информация о следующей партии смартфонов, которые получат обновление.
Нужно знать: Пользователей смартфонов на Android предупредили об опасности на праздники: в чем риск
Это стало известно благодаря исходному коду ядра Android 10 для этих смартфонов, который недавно опубликовала Xiaomi.
6 смартфонов Xiaomi, которые получат Android 10
- Pocophone F1,
- Mi Mix 2S,
- Mi Mix 3,
- Mi8,
- Mi8 Screen Fingerprint Edition
- Mi8 Explorer Edition.
Часть из них уже обновилась до новой версии фирменной оболочки MIUI 11.
Преимущества Android 10
Среди интересных функций новой версии операционной системы – технология, которая накладывает субтитры на любые аудио- и видеозаписи. Также в Android 10 доступен темный режим.
Новую версию Android адаптировали для смартфонов с гибким экраном и с поддержкой 5G.
Кроме того, с обновлением смартфоны получат ряд функций для безопасности и конфиденциальности данных пользователей. Например, Mainline Project позволяет Google выпускать некоторые обновления безопасности непосредственно через Google Play.
Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно