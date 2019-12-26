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Какие смартфоны Xiaomi получат Android 10: список

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Какие смартфоны Xiaomi получат Android 10 / nanoreview.net

Уже в ближайшее время несколько моделей смартфонов Xiaomi получат Android 10. В общем, китайский производитель довольно активно обновляет свои смартфоны до свежих версий Android.

Как передает Gizchina.com, часть смартфонов Xiaomi уже получила Android 10. Теперь появилась информация о следующей партии смартфонов, которые получат обновление.

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Это стало известно благодаря исходному коду ядра Android 10 для этих смартфонов, который недавно опубликовала Xiaomi.

6 смартфонов Xiaomi, которые получат Android 10

  • Pocophone F1,
  • Mi Mix 2S,
  • Mi Mix 3,
  • Mi8,
  • Mi8 Screen Fingerprint Edition
  • Mi8 Explorer Edition.

Часть из них уже обновилась до новой версии фирменной оболочки MIUI 11.

Преимущества Android 10

Среди интересных функций новой версии операционной системы – технология, которая накладывает субтитры на любые аудио- и видеозаписи. Также в Android 10 доступен темный режим.

Новую версию Android адаптировали для смартфонов с гибким экраном и с поддержкой 5G.

Кроме того, с обновлением смартфоны получат ряд функций для безопасности и конфиденциальности данных пользователей. Например, Mainline Project позволяет Google выпускать некоторые обновления безопасности непосредственно через Google Play.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Техно Смартфоны Android Xiaomi
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