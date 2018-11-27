Xiaomi начала тестирование операционной системы Android Q

Многие пользователи еще не получили обновление Android Pie, а компании уже приступили к тестированию следующей версии популярной операционной системы. Одним из первых производителей смартфонов, которые испытывают Android Q станет и Xiaomi.

Об этом сообщает 4PDA.

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Несколько дней назад в Geekbench были замечены смартфоны Pixel первого поколения и Pixel 3 XL с еще не анонсированной Android Q, а теперь стало известно, что и Xiaomi взялась за тестирование десятой версии Android.

В базе данных Geekbench появилось упоминание о Xiaomi Mi8 SE на Android Q. Отметим, что смартфон был выпущен в начале года с 8.1 Oreo, и обновление до Android 9.0 Pie он до сих пор не получил.



Xiaomi тестирует Android Q

Пока рано делать какие-то выводы. Возможно, Google разослала тестовую версию Android Q партнерам. Отметим, что в этом году бета Android P была доступна не только на "пикселях", но и на аппаратах других производителей, в том числе и на Xiaomi Mi Mix 2S.

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