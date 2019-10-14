Xiaomi нашла новый способ скрыть фронтальные камеры

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Xiaomi нашла новый способ скрыть фронтальные камеры
Xiaomi нашла новый способ скрыть фронтальные камеры / Android Headlines

С появлением безрамочных дисплеев, производители неоднократно предлагали смелые, а иногда даже странные решения для размещения фронтальных камер. Свой оригинальный способ предложила и компания Xiaomi.

На рынке уже используются экраны с краплевидними вырезами и отверстиями, выдвижные модули камер, смартфоны-слайдеры, открывают камеру только на время съемки – все эти решения призваны максимально увеличить занимаемую экраном площадь на фронтальной панели гаджета, сообщает Gizchina.

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Вариант Xiaomi еще не использовался на рынке и предусматривает размещение двух селфи-датчиков, разнесенных по углам верхней рамки.

 

 

Компания предложила четыре варианта такого дизайна, каждый из которых описывает гаджеты, объективы фронтальных камер которых интегрированы в верхние углы экрана в различных вариантах.

Дата выхода новых смартфонов. Как и во многих случаях подачи патентов, регистрация патента не всегда указывает на будущий релиз новинок. Технические характеристики, цена и предполагаемая дата выхода необычных смартфонов производителем не объявлены.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Xiaomi Разработки Новости Техно Техно Смартфоны
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