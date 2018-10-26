Xiaomi назвала список смартфонов, которые получат Android Pie

Компания Xiaomi опубликовала список смартфонов, которые получат актуальные прошивки MIUI на базе самой свежей версии Android. Кроме новых устройств, обновление получит и ряд более старых поколений популярного бренда.

Об этом сообщает 4PDA.

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Для Xiaomi Mi Mix 2S, Mi 8, Mi 8 Explorer Edition уже выпущены бета-версии Android Pie. Еще несколько представителей линейки Mi8 и Xiaomi Mi Max 3 обзаведутся своим "куском пирога" до конца этого года. Сроки релизов указаны для китайских аппаратов – глобальные варианты программного обеспечения могут немного задержаться.

Когда смартфоны Xiaomi получат новые версии Android

К Android 8.1 Oreo обновили свои прошивки уже 13 смартфонов компании. Исключением стал Mi 5s Plus, у которого возникли проблемы со стабильностью работы. Redmi 5, Redmi 5A, Redmi 5 Plus и Mi 5X находятся в стадии бета-тестирования – они получат апдейт в четвертом квартале 2018 года.

В компании отметили, что модели, которые ранее получили два крупных обновления Android, и некоторые старые аппараты не смогут обновиться до девятой версии "зеленого робота". Однако полного списка таких устройств не опубликовали.