Xiaomi назвали лидером рынка смартфонов в Украине

Компания Xiaomi впервые за время существования на украинском рынке смартфонов стала лидером в этом сегменте. Об этом сообщил основатель интернет-магазина "Алло" Дмитрий Деревицкий.

Именно "Алло" является официальным представителем бренда в Украине.

Ранее, 11 лет подряд рынок телефонов в Украине возглавляла компания Samsung. Исключением стал только 2014 год, когда Lenovo стал лидером.

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В мировом рейтинге Xiaomi занимает четвертую позицию, продав 34 миллиона устройств за третий квартал 2018 года.

Успех Xiaomi в Украине можно объяснить ценовой политикой китайцев – они предлагают смартфоны с топовыми характеристиками при этом по значительно более низкой стоимости.

Интересно, что Украина стала первой европейской страной, где рынок возглавил этот китайский бренд.

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