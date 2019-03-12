Xiaomi объявила дату выхода и цену "прозрачного" смартфона Mi 9 Explorer Edition

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Xiaomi Mi 9 Explorer Edition
Xiaomi Mi 9 Explorer Edition / Фото из свободных источников

По данным сетевых источников, компания Xiaomi объявила дату старта продаж флагманского смартфона Xiaomi Mi 9 Explorer Edition. Новинка получит 8 ГБ оперативной памяти и встроенное хранилище на 256 ГБ.

Особенности дизайна. Как сообщает GSMArena, новинка отличается от базовой версии Xiaomi Mi 9 псевдопрозрачным корпусом. Так, на задней панели можно видеть стилизованные очертания печатной платы и процессора.

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Основные характеристики. В качестве электронного "мозга" используется чип Qualcomm Snapdragon 855, который объединяет восемь вычислительных ядер Kryo 485 с тактовой частотой от 1,80 ГГц до 2,84 ГГц, графический ускоритель Adreno 640 и 4G-модем Snapdragon X24 LTE.

За питание отвечает аккумулятор емкостью 3300 мАч, что поддерживает 27-ваттную проводную и 20-ваттную беспроводную зарядку.

Xiaomi Mi 9 Explorer Edition
Xiaomi Mi 9 Explorer Edition получил "прозрачный" корпус

Оснащение включает адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11a / b / g / n / ac и Bluetooth 5.0, приемник GPS / ГЛОНАСС, модуль NFC, инфракрасный порт и симметричный разъем USB Type-C.

Дисплей. Дисплей Super AMOLED имеет размер 6,39 дюйма по диагонали и имеет разрешение Full HD + (2340 × 1080 пикселей). Непосредственно в область экрана интегрирован дактилоскопический сканер.

Xiaomi Mi 9 Explorer Edition
Xiaomi Mi 9 Explorer Edition поступит в продажу уже в марте

Камеры. В небольшом вырезе в верхней части экрана располагается 20-мегапиксельная камера для видеотелефонии и съемки автопортретов. Сзади установлена тройная основная камера, объединяющая датчики с 48 млн, 16 млн и 12 млн пикселей.

Дата выхода и цена. В продажу Xiaomi Mi 9 Explorer Edition с 8 ГБ оперативной памяти поступит по ориентировочной цене 535 долларов (около 14200 гривен) уже до конца марта.

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Теги: Xiaomi Новости Техно Техно Смартфоны Цены
Источник: 24 Канал
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