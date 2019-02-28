Xiaomi официально представила бюджетный смартфон Redmi Note 7 Pro: характеристики и цена

Вскоре после анонса бюджетного смартфона под новым брендом Redmi Note 7 компания Xiaomi представила улучшенную версию смартфона. Redmi Note 7 Pro получил производительный процессор и 48-мегапиксельный сенсор основной камеры, при этом цена новинки не превышает 250 долларов.

Характеристики. Как сообщает 4PDA, "сердцем" Xiaomi Redmi Note 7 Pro стал 8-ядерный процессор Snapdragon 675 с максимальной тактовой частотой 2,0 ГГц при поддержке 4 или 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X в зависимости от конфигурации и графический ускоритель Adreno 612.

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Для хранения данных предусмотрен встроенный накопитель емкостью 64 или 128 ГБ, предусмотрена возможность расширения хранилища с помощью слота microSD.



Xiaomi Redmi Note 7 Pro представили официально

Диагональ IPS-дисплея с разрешением Full HD+ составляет 6,3 дюйма. Также Redmi Note 7 Pro получил каплевидный вырез под фронтальную камеру. Защиту экрана от механических воздействий обеспечивает закаленное стекло Gorilla Glass 5, дополнительно предусмотрена защита от брызг благодаря покрытию корпуса P2i.

Камеры. Основная двойная камера с цифровым стабилизатором изображения представлена сенсором Sony IMX586 на 48 Мп c диафрагмой f/1.79 и вспомогательным сенсором на 5 Мп. Селфи-модуль получил единственный датчик на 13 мегапикселей с поддержкой Face Unlock.



Xiaomi Redmi Note 7 Pro получил 48-мегапиксельную основную камеру

В список возможностей основной камеры, кроме функции искусственного интеллекта для распознавания сцены, автонастроек контрастности и постобработки кадров входят: эффект боке, бьютификатор для фронтального модуля, режим ночной съемки и запись видео с разрешением 4K.

Другие характеристики. В дополнение к разъему USB Type-C смартфон получил ИК-порт и 3,5-миллиметровый аудиоразъем для подключения наушников. Сканер отпечатков пальцев расположился по центру стеклянной задней крышки. Емкость аккумулятора новинки с поддержкой технологии быстрой зарядки Quick Charge 4 составляет 4000 мАч.



Xiaomi Redmi Note 7 Pro поступит в продажу уже в марте

Дата выхода и цена. В продажу глобальная версия Redmi Note 7 Pro в черном, синем и красном цветах корпуса поступит 13 марта по цене 196 долларов (около 5 300 гривен) за базовую модификацию 4/64 ГБ. А версия с 6 ГБ оперативки и 128 ГБ встроенного хранилища обойдется в 238 долларов (около 6 500).

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