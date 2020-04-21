Xiaomi отозвала 65-ваттную быструю зарядку из-за серьезной угрозы взлома

Вместе с анонсом флагмана Mi10 Xiaomi представила и новое поколение зарядных устройств, изготовленных с применением компонентов из нитрида галлия. Кроме высокой мощности в 65 Вт гаджет был призван обеспечить минимальный уровень нагрева и долговечную работу, но недавно компания прекратила продажи аксессуара.

Причиной отзыва стали действия хакеров, сообщает Xiaomi Today.

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В чем проблема

Как оказалось, злоумышленники потенциально способны сломать чип памяти, который контролирует процесс зарядки и степень нагрева блока питания. Из-за отсутствия шифрования в прошивке устройства, злоумышленники, по словам экспертов, могут легко изменить параметры работы зарядки удаленно.

Как самый простой сценарий использования данной уязвимости, называется подача слишком высокого выходного напряжения, что может привести к повреждению или ухудшению работоспособности устройств.



Xiaomi GaN Type-C 65W отозвали из-за серьезной уязвимости

Реакция Xiaomi

После выявления проблемы Xiaomi отозвала зарядное устройство из всех интернет-магазинов, торговых сетей партнеров, а также розничных точек продаж. Когда гаджет вернется на прилавки и сколько времени потребуется на исправление уязвимости, представители компании не уточняют.

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