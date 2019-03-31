Xiaomi планирует выпустить фирменные кроссовки: чем особенна обувь

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Xiaomi планирует выпустить фирменные кроссовки
Xiaomi планирует выпустить фирменные кроссовки / fortune.com

Компания Xiaomi готовит к выходу свои фирменные кроссовки Mi Sports Shoes 2. Средства на выпуск новинки собирали на краудфандинге. Интересно, что компания собрала 310% средств от спонсоров.

Как пишет TechRadar, Mi Sports Shoes 2 очень легкие и имеют структуру, которая напоминает рыбий скелет.

Чем особенные. Разработчики создали обувь, использовав теорию наложения различных слоев, что обеспечивает дополнительную защиту обуви от ежедневного износа. Благодаря этому, Mi Sports Shoes 2 можно стирать в машинке.

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Цена. Новинка будет доступна в черном, синем и сером цветах. Их стоимость составит 35-40 долларов за пару (около тысячи гривен). Старт продаж – 4 апреля.

Mi Sports Shoes 2

Mi Sports Shoes 2 будут доступны в 3 цветах

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Теги: Гаджеты Техно Новости Техно Xiaomi
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