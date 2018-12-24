Xiaomi Pocophone F2: характеристики и дата релиза смартфона появились в сети

Смартфон Xiaomi Pocophone F1 достиг бешеной популярности в бюджетном сегменте смартфонов. Похоже, китайский производитель намерен повторить успех устройства, выпустив Pocophone F2. Об этом свидетельствуют, рендеры и характеристики новинки, которые начали появляться в сети.

Об этом сообщает 4PDA.

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Судя по инсайдерской информации, устройство должно стать не только самым дешевым смартфоном на Snapdragon 855, но и одним из самых доступных аппаратов с отверстием для селфи-камеры в дисплее.



Xiaomi Pocophone F2 получит стильный дизайн

Изображения, которые "засветились" в сети демонстрируют переднюю панель гаджета с тонкими боковыми рамками и минимальными отступлениями в верхней и нижней частях экрана.



Xiaomi Pocophone F2 будет иметь тонкие рамки вокруг дисплея и "дыру" под фронтальную камеру

Задняя панель окрашена в черный и желтый цвета и стилизована под гоночный автомобиль. Отчетливо виден основной фотомодуль, состоящий из четырех сенсоров, разрешение которых неизвестно.

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Ожидается, что помимо Snapdragon 855 аппарат получит 6 или 8 ГБ оперативной памяти в различных конфигурациях, объем внутреннего накопителя составит 64, 128 или 256 ГБ. Заявленная емкость аккумулятора – 3 800 мАч. Диагональ экрана не называется, но есть основания считать, что сканер отпечатков пальцев будет размещен под дисплеем.



Xiaomi Pocophone F2 представят в 2019 году

По непроверенной информации, Pocophone F2 может дебютировать уже во втором квартале 2019 года. Предполагаемую цену новинки источник не сообщил.

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