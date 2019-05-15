Xiaomi Pocophone F2: инсайдер назвал новые данные касательно бюджетного флагмана

Флагманский смартфон Pocophone F1, который компания Xiaomi представила осенью прошлого года, получившил большую популярность. Это и не удивительно, ведь он был самым дешевым флагманским смартфоном, который работал на топовом процессоре процессор Snapdragon 845.

Известный инсайдер Судханшу Амбхоре на своей странице в Twitter рассказал некоторые детали о будущей новике Xiaomi Pocophone F2.

Что стало известно. Инсайдер заметил, что первую версию Pocophone пользователи критиковали из-за ненадлежащего качества сборки смартфона. Также были замечания к камере и качестве экрана.

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Поэтому он уверяет, что производители прислушались ко всем жалобам и пожеланиям. Xiaomi Pocophone F2 будет значительно лучше предшественника как раз во всех этих параметрах.

People were complaining about POCO F1's build quality, camera quality, bad design & display quality. But now it's gonna change... — Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) 15 мая 2019 г.

Что касается детальных характеристик, то следующая версия Pocophone получит новый топовый процессор Snapdragon 855. Также он должен получить новейшую версию операционной системы Android Q.

Цена. Сейчас есть информация, что устройство станет самым дешевым смартфоном на процессоре Snapdragon 855. На старте продаж Pocophone F1 стоил до 10 тысяч гривен. Поэтому можно предположить, что следующая версия будет стоить примерно такую же сумму.

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