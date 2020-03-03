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Xiaomi показала производительность своей 40-ваттной беспроводной зарядки: видео

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Около года назад компания Xiaomi впервые показала возможности быстрой проводной зарядки мощностью 50 Вт. Тогда неанонсированный девайс зарядился с помощью технологии всего за 17 минут. Теперь китайский производитель показал новую разработку, которая позволяет заряжать устройства без проводов с максимальной мощностью 40 Вт.

Что известно о новой зарядке

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Представленный ранее флагман Xiaomi Mi10 способен заряжаться без использования проводов от блока питания мощностью до 30 Вт. Новая технология Xiaomi поднимает планку еще выше. В опубликованном видео демонстрируется 40-ваттная беспроводная зарядка.

Емкость установленного в демонстрационном смартфоне аккумулятора, по заверениям представителей компании, составляет 4 000 мач. От 0% до 57% гаджет подзаряжается всего за 20 минут, а на полную зарядку ушло около 40 минут.

Как работает новая зарядка Xiaomi – смотрите видео

Решения конкурентов

Если сравнивать предложенное Xiaomi решение с ранее анонсированной 60-ватной технологией Vivo, которую продемонстрировали в концептуальном Vivo Apex 2020 года, то она превосходит конкурента, хотя показатели тока и вольтажа у Xiaomi на 30% ниже.

Дата выхода устройства на рынок

Ожидается, что новая беспроводная зарядка мощностью до 40 Вт может появиться в смартфонах компании уже до конца года.

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Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Новости Техно Техно Xiaomi Смартфоны
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