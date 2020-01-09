Xiaomi показало дорогую Bluetooth-колонку со встроенным экраном

Ассортимент устройств экосистемы Xiaomi Youpin пополнился интересной новинкой. Bluetooth-колонка Mirror Art получила встроенный IPS экран диагональю 21,5 дюйма, а вместе с ним немалую цену.

Особенности колонки

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Дисплей характеризуется разрешением Full HD. Он расположен на тыльной панели, но его хорошо видно благодаря тому, что фронтальная панель – стеклянная. Причем стекло это не простое, а "музейное" – именно такое, с высокой прозрачностью, используют для оформления экспозиций в музеях.



Новая колонка от Xiaomi

Размеры

Колонка, само собой, вышла немаленькой. Ее габариты составляют 525х322х140 мм. Корпус изготовлен из алюминиевого сплава серии 6ххх, поэтому масса новинки приличная – 10 кг. Громкоговорители диаметром 100 мм расположены по диагонали, в каждом применен блок управления на базе 32-битного процессора. Система не имеет эквалайзера, но поддерживает три режима звучания: Hi-Fi, Sweet Voice и Rythem.

Цена

Mirror Art представлена на фирменной платформе коллективного финансирования, где ее можно заказать за 430 долларов. Позже колонка поступит в розничную продажу, но цена будет выше – 550 долларов.

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