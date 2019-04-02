Xiaomi представила 20 новых продуктов: детали и цена

Компания Xiaomi, как и обещала, провела в Китае масштабную презентацию в рамках ежегодного фестиваля "Mi Fan Festival. На западе китайский производитель представил 20 продуктов, среди которых было несколько совершенно новых.

Как сообщает Gizchina, в ожидании ежегодного события Mi Fan Festival, которая приурочена ко дню рождения компании Xiaomi, производитель провел масштабную презентацию за всю историю.

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Все представленные продукты Xiaomi и их цена:

Многофункциональная электрическая кастрюля Xiaomi Mijia – 60 долларов (около 1 700 гривен); Рисоварка Xiaomi MiJia IH Pressure Rice Cooker 1S – 164 доллара (около 4 500 гривен); Кухонный комбайн Xiaomi Mijia – 104 доллара (около 2 900 гривен); Беспроводной пылесос Xiaomi Mijia – 179 долларов (около 4 900 гривен); Робот-пылесос Xiaomi Mijia 1S – 298 долларов (около 8 100 гривен); Электронные часы с функцией мониторинга температуры и влажности Xiaomi Mijia – 12 долларов (около 350 гривен); Гелевая ручка Xiaomi Mijia – 3 доллара (около 80 гривен); Шлем и защитное снаряжение Xiaomi Mijia – 30 долларов (около 800 гривен); Рация Xiaomi Mijia 2 – 67 долларов (около 1 800 гривен); Ракета Xiaomi 1 – цена не указана; 15,6-дюймовый Xiaomi Mi Notebook – 566 долларов (около 15 400 гривен); 12,5-дюймовый Xiaomi Mi ноутбук Air – 536 долларов (около 14 600 гривен); Детские компьютерные очки Xiaomi Mijia – 15 долларов (около 400 гривен); Компьютерные очки Xiaomi Mijia – 15 долларов (около 400 гривен); Компьютерные очки Xiaomi Mijia Pro – 22 долларов (около 600 гривен); Умные кроссовки с автоматической шнуровкой Xiaomi Mijia – 149 долларов (около 4 000 гривен); 20-дюймовая чемодан Xiaomi – 42 доллара (около 1 200 гривен); Чемодан Xiaomi Youth Edition – 30 долларов (около 800 гривен); 24-дюймовая чемодан Xiaomi – 56 долларов (около 1 500 гривен); 28-дюймовый чемодан Xiaomi – 71 доллар (около 2 000 гривен).

Что представила Xiaomi

Из всего списка абсолютно новыми продуктами являются умные кроссовки, многофункциональная электрическая кастрюля, кухонный комбайн, гелевая ручка и ракета Xiaomi.

В ходе презентации Xiaomi также представила загадочную программу Mi Xiaomi Takes You to Space", подробности о которой будут объявлены в ближайшие 9 дней.

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