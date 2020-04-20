24 Канал Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Xiaomi представила бюджетный монитор Mi Display 1A

- Читати новину українською

Xiaomi известна не только как производитель смартфонов, но и как поставщик различной бытовой и офисной техники. Очередной новинкой бренда стал монитор Mi Display 1A, особенностью которого является почти безрамочный дизайн, удобное расположение разъемов и доступный ценник.

Мы в Техно 24 подробно изучили технические характеристики недорогого монитора и расскажем вам на что стоит обратить внимание.

Не пропустите Xiaomi выпустила две посудомоечные машины со смарт-функциями

Технические особенности монитора

Xiaomi Mi Display 1A получил 23,8-дюймовый IPS-экран с разрешением 1080p, частотой обновления 60 Гц и яркостью 250 нит. Угол обзора дисплея составляет 178 градусов, а время отклика матрицы – 6 мс. Для подключения к источнику изображения монитор оснащен портом HDMI, который размещен в ножке подставки.


Xiaomi Mi Display 1A

Новинка отличается от предыдущей модели линейки минимальной толщиной рамок, благодаря которой можно легко объединить до трех дисплеев в один большой при подключении к ПК. Для защиты глаз пользователя предусмотрена технология интеллектуальной регулировки яркости.


Мониторы можно легко объединить благодаря практически безрамочному дизайну

Цены

Mi Display 1A оценили в 699 юаней, или 99 долларов. Они уже поступили в продажу в Китае и скоро должны появиться на AliExpress.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Автор: Михаил Года
Теги: Xiaomi Новости Техно Техно Гаджеты
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 08:03 Как выбрать очиститель воздуха: практические советы
Михайло Года
19 апреля 21:02 Huawei P40: чем интересен один из лучших камерофонов на рынке
Ірина Полицька
19 апреля 18:03 Как успешно перейти на дистанционное обучение: опыт Запорожского медуниверситета
19 апреля 08:02 Zoom – удобное приложение для видеоконференций: как работает и где скачать программу
Михайло Года
18 апреля 21:47 Профессионализм не имеет пола: как женщине покорить ИТ-сферу
Ірина Полицька

Новости
Больше новостей