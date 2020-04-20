Xiaomi представила бюджетный монитор Mi Display 1A
Xiaomi известна не только как производитель смартфонов, но и как поставщик различной бытовой и офисной техники. Очередной новинкой бренда стал монитор Mi Display 1A, особенностью которого является почти безрамочный дизайн, удобное расположение разъемов и доступный ценник.
Мы в Техно 24 подробно изучили технические характеристики недорогого монитора и расскажем вам на что стоит обратить внимание.
Не пропустите Xiaomi выпустила две посудомоечные машины со смарт-функциями
Технические особенности монитора
Xiaomi Mi Display 1A получил 23,8-дюймовый IPS-экран с разрешением 1080p, частотой обновления 60 Гц и яркостью 250 нит. Угол обзора дисплея составляет 178 градусов, а время отклика матрицы – 6 мс. Для подключения к источнику изображения монитор оснащен портом HDMI, который размещен в ножке подставки.
Xiaomi Mi Display 1A
Новинка отличается от предыдущей модели линейки минимальной толщиной рамок, благодаря которой можно легко объединить до трех дисплеев в один большой при подключении к ПК. Для защиты глаз пользователя предусмотрена технология интеллектуальной регулировки яркости.
Мониторы можно легко объединить благодаря практически безрамочному дизайну
Цены
Mi Display 1A оценили в 699 юаней, или 99 долларов. Они уже поступили в продажу в Китае и скоро должны появиться на AliExpress.
Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно
Читайте также
-
Apple может представить новые беспроводные наушники AirPods Liteсегодня , 13:37
-
Google разместила работу украинца на официальной Instagram-страницесегодня , 10:32
-
Метеоритный поток Лириды 2020: когда и где смотретьсегодня , 09:09
-
Как выбрать очиститель воздуха: практические советысегодня , 08:03
-
Facebook будет отслеживать пользователей, которые лайкают фейки о коронавирусесегодня , 11:16
-
Спрос на продукцию Amazon продолжает расти: пришлось снизить объем продажсегодня , 12:36