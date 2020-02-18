Xiaomi представила дорожную Bluetooth-колонку с рекордной автономностью

На презентации в Индии Xiaomi показала новую беспроводную колонку в линейке Mi Outdoor Bluetooth Speaker. Это миниатюрная модель размером с ладонь, которую удобно брать с собой. Есть небольшой ремешок, чтобы повесить на рюкзак и не потерять.

Особенности Mi Outdoor Bluetooth Speaker

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Колонка получила защиту от пыли и влаги по стандарту IPX5. В душ ее лучше не брать, а вот вечеринку у бассейна она переживет. За качественный звук отвечают динамик на 5 Вт и излучатель, усиливает низкие частоты.



Колонка точно сможет пережить дождь

Подключить источник музыки можно как по Bluetooth, так и с помощью аудиопорта (стандартный 3,5-миллиметровый разъем). Большой аккумулятор емкостью 2000 мАч обеспечивает до 20 часов автономной работы в режиме воспроизведения музыки и заряжается через micro USB.



Mi Outdoor Bluetooth Speaker можно удобно подключить через 3,5 мм вход

Благодаря встроенному микрофону через колонку можно говорить: чтобы ответить на звонок достаточно нажать кнопку на самом устройстве. Она поддерживает работу с голосовыми помощниками на Android и iOS.



Недорогая Mi Outdoor Bluetooth Speaker скоро появится на AliExpress

Цена

Mi Outdoor Bluetooth Speaker оценили в 1399 индийских рупий (примерно 479 гривен). Пока что ее можно купить только в Индии, но скоро колонка должна появиться и на AliExpress.

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