Xiaomi представила функциональный очиститель для воды Mi Water Purifier C1: особенности и цена

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Xiaomi Mi Water Purifier C1: особенности и цена
Xiaomi Mi Water Purifier C1: особенности и цена / Фото из свободных источников

Компания Xiaomi продолжает расширять ассортимент фирменной продукции: вендор анонсировал стационарный фильтр для воды под названием Mi Water Purifier C1. Кроме, передовой системы фильтрации и доступной цены, новинка получила возможность подключения к нескольким смесителям одновременно.

Главные особенности. От предыдущей модели в линейке Xiaomi Mi Water Purifier C1 отличается модернизированной конструкцией и отсутствием комплектного смесителя, сообщает Gizchina.

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Прибор с четырехуровневой системой фильтрации на базе технологии обратного осмоса можно одновременно подключить к трем различным кранам. Производительность очистителя – 1,3 литра в минуту.

Xiaomi Mi Water Purifier C1
Xiaomi Mi Water Purifier C1

По заявлению Xiaomi, вода, прошедшая через фильтр, соответствует заводским стандартам для бутилированной продукции. Этому способствует система картриджей из хлопка высокой плотности и комплекта стержней из активированного угля.

Цена. Модель выполнена в белом цвете, ее габариты составляют 471 x 452 x 170 миллиметра. Mi Water Purifier C1 доступен для заказа в Китае по цене 182 доллара (около 4 500 гривен), доступность новинки в других регионах не объявлена.

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Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Цены Xiaomi Новости Техно Техно Бытовая техника
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