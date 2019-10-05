Xiaomi представила функциональный очиститель для воды Mi Water Purifier C1: особенности и цена

Компания Xiaomi продолжает расширять ассортимент фирменной продукции: вендор анонсировал стационарный фильтр для воды под названием Mi Water Purifier C1. Кроме, передовой системы фильтрации и доступной цены, новинка получила возможность подключения к нескольким смесителям одновременно.

Главные особенности. От предыдущей модели в линейке Xiaomi Mi Water Purifier C1 отличается модернизированной конструкцией и отсутствием комплектного смесителя, сообщает Gizchina.

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Прибор с четырехуровневой системой фильтрации на базе технологии обратного осмоса можно одновременно подключить к трем различным кранам. Производительность очистителя – 1,3 литра в минуту.



Xiaomi Mi Water Purifier C1

По заявлению Xiaomi, вода, прошедшая через фильтр, соответствует заводским стандартам для бутилированной продукции. Этому способствует система картриджей из хлопка высокой плотности и комплекта стержней из активированного угля.

Цена. Модель выполнена в белом цвете, ее габариты составляют 471 x 452 x 170 миллиметра. Mi Water Purifier C1 доступен для заказа в Китае по цене 182 доллара (около 4 500 гривен), доступность новинки в других регионах не объявлена.

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