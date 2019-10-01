Xiaomi представила функциональный воздухоочиститель: особенности и цена

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Xiaomi Mi Air Purifier Pro H: особенности и цена
Xiaomi Mi Air Purifier Pro H: особенности и цена / Фото из свободных источников

Компания Xiaomi расширила линейку фирменной бытовой техники и представила очиститель воздуха Xiaomi Mi Air Purifier Pro H. Среди главных особенностей новинки: автоматическое определение качества воздуха в помещении, широкий спектр загрязнителей, которые улавливает девайс и совместимость с другими приборами в экосистеме вендора.

Основные характеристики. Новый фильтр использует HEPA-материал, способный на 99,7% поглощать частицы размером 99 мкм, сообщает Gizchina.

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Угольный фильтр поглощает вредные вещества, включая толуол и формальдегид, а также запахи еды и дыма. Прибор может работать в трех режимах интенсивности и способен очищать воздух от бактерий и аллергенов.

Производительность модели составляет до 600 кубических метров воздуха в час, а при очистке от формальдегида – до 220 кубических метров в час на площади в 72 квадратных метра.

Xiaomi Mi Air Purifier Pro H
Xiaomi Mi Air Purifier Pro H поступит в продажу уже 9 октября

Фирменное мобильное приложение позволяет оценить качество воздуха в комнате и дистанционно управлять очистителем. Аппарат совместим с голосовым ассистентом Xiao AI и может контролировать другие умные устройства Xiaomi.

Дата выхода и цена. Новинка уже доступна для предварительного заказа в Китае при условии внесения депозита в размере 7 долларов, в продажу Xiaomi Mi Air Purifier Pro H поступит 9 октября по цене 239 долларов (около 5 800 гривен).

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Теги: Новости Техно Техно Xiaomi Цены Бытовая техника
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