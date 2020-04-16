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Xiaomi представила компактную беспроводную клавиатуру в ретро-дизайне

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Air 85 Bluetooth Keyboard / Xiaomi

Ассортимент фирменных аксессуаров Xiaomi расширился новой клавиатурой. Отдельные модели под названием Air 85 Bluetooth имеют компактные устройства, два типа беспроводных подключений и оригинальный внешний вид.

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Особенности клавиатуры от Xiaomi

Корпус MIIIW Air 85 выполнен в компактном форм-факторе прямоугольной формы с закругленными краями. Толщина аксессуара составляет 7,8 мм, при этом клавиатура располагается на поверхности стола под углом наклона в 8 градусов для удобства набора текста и снижения нагрузки на запястье пользователя.

Клавиши новинки имеют круглую форму, а символы на них выполнены с помощью лазерной технологии, что делает их более четкими и устойчивыми к стиранию.

Фото

 

Технические особенности

Подключить 85-клавишную периферию ПК можно как с помощью встроенного модуля Bluetooth, так и через USB. Переключение между режимами работы осуществляется с помощью специальной кнопки на корпусе. Клавиатура совместима с десктопными (Windows, macOS) и мобильными операционными системами (Android и iOS).

Цена

Беспроводная клавиатура MIIIW Air 85 Bluetooth в черном, белом и розовом корпусах уже доступна на краудфандинговой платформе Xiaomi Youpin по цене 22 доллара.

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Xiaomi Гаджеты
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