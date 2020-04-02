Xiaomi представила компактные пылесосы с цветным дисплеем

Компания Xiaomi представил два ручных пылесоса. Roidmi Nex 2 получил цветной LED-экран, а в Roidmi Nex 2 Pro используется матрица OLED.

Новые продукты компания по традиции разместила на платформе коллективного финансирования Youpin.

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Чем интересны

Roidmi Nex 2 и Nex 2 Pro оснащены цветными дисплеями. При этом главное отличие между моделями – тип экрана.

В обеих моделях на дисплее выводится различная информация, например уровень заряда аккумулятора, необходимость очистки или замены фильтра, а также информация об ошибках.



Roidmi Nex 2 получил цветной дисплей / gizmochina.com

Roidmi Nex 2 и Nex 2 Pro имеют мощность 435 Вт, а давление всасывания – 26500 Па. Кроме того, обе модели получили батареи емкостью 2500 мАч. Этого должно хватить на несколько циклов уборки.

Пылесосы имеют магнитную беспроводную зарядную станцию, которая позволяет полностью пополнить заряд аккумулятора за 2,5 часа.

Цена

Модель Roidmi Nex 2 оценена в 295 долларов (8000 гривен).

За устройство Roidmi Nex 2 Pro нужно будет заплатить 352 доллара (9500 гривен).

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